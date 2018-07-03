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Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках

Новые правила, по расчетам премьера Медведева, должны исключить проблемы, возникавшие при долевом строительстве.

3.07.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках

Дмитрий Медведев

Кабинет министров установил требования к банкам, в которых строительные компании смогут открывать спецсчета для реализации проектов жилищного строительства.
Новые правила, по расчетам премьера, должны исключить проблемы, возникавшие при долевом строительстве, передает РГ.

С 1 июля началось введение новых механизмов, которые должны исключить проблемы, возникавшие при долевом строительстве многоквартирных домов. «На будущее в целом вообще нужно поменять схему получения жилья, уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, перейти к нормальной схеме, которая существует во всем мире — через кредитование с использованием банковского кредита и, естественно, накопленных собственных средств», — описал премьер-министр менее рискованный механизм.

Новые правила выдвигают строительным организациям дополнительные требования, в том числе относительно размера собственных средств застройщика и обязательного банковского сопровождения. «Банки получили возможность оценивать целевое назначение платежей, а по новым проектам — тем, которые запускаются с 1 июля этого года — право останавливать расчеты, если будут сомнения в назначении платежей, то есть усиливается банковский контроль за этой сферой», — заявил глава правительства.

Вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что новые нормы потребуют раскрытия всех собственников компаний-застройщиков с долей владения не менее 5 процентов. Требования обязывают перевести все строительные договоры в уполномоченные банки. До 1 июля следующего года этот процесс будет идти на добровольной основе, потом специальные счета станут обязательными.

Дмитрий Медведев подписал постановление с требованием к банкам для открытия в них счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Кредитная организация должна обладать универсальной лицензией, участвовать в системе обязательного страхования вкладов, а ее кредитный рейтинг быть не ниже уровня A-(RU) кредитного рейтингового агентства «АКРА» или не ниже уровня ruА- кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Требования весьма жесткие, основаны на серьезной проверке, поэтому с застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры», — заверил председатель правительства.

Также премьер сообщил, что подписал решение о создании в Ростове Ярославской области территории опережающего социально-экономического развития. Ростов относится к моногородам, чья жизнь связана с работой градообразующего оптико-механического завода. «Как у всякого моногорода, в этом основная проблема у Ростова, — подчеркнул Медведев. — Нужно создавать новые возможности для работы и жизни в этом прекрасном старинном городе, в одном из древнейших на нашей Земле». Городу необходимо диверсифицировать экономику, привлекать новые инвестиции. Некоторые соглашения с инвесторами, заметил премьер, уже подписаны.


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