ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса

Сегодня, 3 июля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило несколько известий от жителей переулка Урицкого, который заливало стоками с 20 июня из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе. Бердчане сообщают, что по их переулку больше не течет фекальный поток.

«Куда девались фекальные реки? Это временный эффект или по улицам больше не будет течь?», — спрашивают жители, не знающие, стоит ли разбирать плотины, которые они выстроили, чтобы не пустить сточные воды в свои дома.

Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что осушение фекальных стоков — плоды работы сотрудников КБУ.

— Вчера мы убрали заиливание трубы в районе переулка Урицкого. Добавили помпы на перекачку стоков в месте обрушения коллектора на улице Ушакова. До конца выбросы все равно не исключены, возможны повторения, но уже гораздо меньшие по количеству и интенсивности, — прокомментировал Александр Алексеевич.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» сообщал вчера, 2 июля, о визите бригады КБУ в переулок Урицкого.

20 июня произошла авария канализационного коллектора на улице Ушакова. В результате сточные воды из Микрорайона хлынули в частный сектор близ переулка Урицкого, которому досталось больше других от «дерьмового» потопа.