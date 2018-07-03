КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
Продам 89139475128
Продам 2-ю квартиру, т 8-913-947-44-27 Елена
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Продам квартиру
продам
Продам 1-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса

Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках

Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Повышение НДС и акцизы на бензин 3 июля рассмотрит Госдума

ЧС в Бердске: Остались без воды из-за фекальной аварии жители двух улиц

В США заявили о снятии санкций только при отказе России от Крыма

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Ввести налог на сигареты предлагает Минзадрав

Экскаватор провалился под землю в самом центре Новосибирска

С Путиным встретился врио губернатора Новосибирской области

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Дожди не позволяли пройти технике на участке от ул. Лунной до Солнечной. На этой неделе работу выполнят.

3.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Грейдер выходит на дороги частного сектора в сухую погоду

Обсуждали на совещании чиновников 2 июля жалобы жителей Бердска. Одна из них касалась плохой дороги в микрорайоне Белокаменном.

Участок дороги ул. Белокаменной от Лунной до Солнечной должен был отгрейдировать Центр муниципальных услуг (ЦМУ), но грейдирование выполнили частично — не позволяли сделать это погодные условия, доложила дежурная в прошедшие выходные по городу сотрудница бердской горадминистрации. Вопрос стоит на контроле у начальника УЖКХ Максима Совбанова.

Грейдирование запланировано, как только позволит погода ЦМУ начнет работу, отметил Максим Совбанов.

По словам начальника УЖКХ, работа по грейдированию будет выполнена в течение недели.

Мэр Бердск Евгений Шестернин поручил связаться с заявителем и обрисовать сложившуюся ситуацию.

— Грейдировать дорогу в такую слякоть — это бессмыслица, — подчеркнул мэр.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика