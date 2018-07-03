Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Обсуждали на совещании чиновников 2 июля жалобы жителей Бердска. Одна из них касалась плохой дороги в микрорайоне Белокаменном.

Участок дороги ул. Белокаменной от Лунной до Солнечной должен был отгрейдировать Центр муниципальных услуг (ЦМУ), но грейдирование выполнили частично — не позволяли сделать это погодные условия, доложила дежурная в прошедшие выходные по городу сотрудница бердской горадминистрации. Вопрос стоит на контроле у начальника УЖКХ Максима Совбанова.

Грейдирование запланировано, как только позволит погода ЦМУ начнет работу, отметил Максим Совбанов.

По словам начальника УЖКХ, работа по грейдированию будет выполнена в течение недели.

Мэр Бердск Евгений Шестернин поручил связаться с заявителем и обрисовать сложившуюся ситуацию.

— Грейдировать дорогу в такую слякоть — это бессмыслица, — подчеркнул мэр.