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В США заявили о снятии санкций только при отказе России от Крыма

Пресс-секретарь американского президента настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФ.

3.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

В США заявили о снятии санкций только при отказе России от Крыма

Белый дом

Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Интерфакс».

«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — сказала она журналистам.

При этом Сандерс не стала отвечать на вопрос, будет ли в ходе предстоящего саммита лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждаться возможность признания Соединенными Штатами Крыма российскими.

«Я не собираюсь ничего говорить о переговорах в настоящий момент», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент Дональд Трамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией. А советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, приезжавший в Россию 27 июня, заявил в Москве, что «Это (признание Крыма частью РФ — ИФ) не является позицией США».

Однако затем уже 30 июня Трамп на вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, ответил: «Посмотрим». Свои комментарии он давал в преддверии своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором свыше 90% избирателей проголосовали за присоединение полуострова к России. Через несколько дней после этого воссоединение Крыма с РФ было оформлено юридически. Киев и Запад назвали это аннексией Крыма у Украины, против РФ были введены так называемые «крымские» санкции.


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