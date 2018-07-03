Ввести налог на сигареты предлагает Минзадрав

В Минздраве вернулись к идее введения в России экологического налога на сигареты. В ведомстве говорят, что окурки токсичны и содержат канцерогены, и ссылаются на опыт США и африканских стран, где с каждой пачки взимают до $0,75 «мусорного» налога. Доведение акцизов до европейского уровня, по расчетам Минздрава, может принести до 800 млрд руб. поступлений в бюджет. В Минприроды напоминают, что производители по закону уже выплачивают экологический сбор или занимаются самостоятельной переработкой отходов.

С предложением ввести в РФ экологический налог на сигареты Минздрав обратился 26 июня в письме к Минприроды. В ведомстве считают, что сбор может стать «действенной мерой» по улучшению состояния окружающей среды, и предлагают рассмотреть введение налога в рамках «нацпроекта в сфере экологии». В письме поясняется: выбрасываемые окурки от сигарет наносят вред природе, они токсичны из-за применяемых при выращивании и обработке табака «пестицидов и нефтепродуктов», а дым от сигарет содержит 70 видов канцерогенов. В Минздраве добавляют, что «непотушенные окурки» содержат мышьяк, кадмий и толуол, а в целом такие отходы попадают в основном в водоемы.

Поступления Минздрав предлагает направлять на охрану природы; ставка налога в письме за подписью замглавы ведомства Олега Салагая не приводится.

Идея ввести экологический налог впервые прозвучала в концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, которую Минздрав вносил в правительство в октябре прошлого года. Тогда в ведомстве говорили о том, что повышение цен на сигареты ведет к сокращению числа курильщиков, и ссылались на рекомендации Всемирной организации здравоохранения увеличить акцизы на табак до 70% розничной цены (в 2016 году в РФ ставка составляла 41%). В экспертном совете при правительстве РФ, впрочем, тогда предложили Минздраву доработать документ, а введение налога сочли «нецелесообразным, избыточным и дискриминационным». В декабре 2017 года «РИА Новости» сообщило об отказе от экологического налога: в агентстве пояснили, что в обновленном тексте концепции упоминания об этом сборе нет. Однако, судя по письму, в Минздраве решили вернуться к этому вопросу, подключив к нему Минприроды.

В Минздраве “Ъ” не смогли уточнить, какую ставку налога предлагается ввести, сославшись на то, что эти параметры пока прорабатываются. «Отходы от табачной продукции действительно могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды»,— заверили там. Ранее в ведомстве подсчитывали, что доведение акцизов до среднеевропейского уровня даст бюджету до 800 млрд руб. дополнительных налогов.

В письме в Минприроды господин Салагай ссылается на положительный опыт США и африканских стран, где подобные сборы на окурки уже введены. Отметим, что в 2010 году в Сан-Франциско действительно был введен и ежегодно повышался налог на «сигаретный мусор»: $0,2 за каждую пачку (сейчас $0,75). В местной мэрии введение сбора объясняли тем, что только на уборку окурков город ежегодно тратит $6 млн. В 2016 году в Сан-Франциско было собрано свыше $3 млн нового налога. При этом в Нью-Йорке, а также в штате Мэн обсуждалась идея ввести «сигаретный депозит»: цена каждой пачки увеличивалась на $1, но эта сумма возвращалась при сдаче 20 окурков в специальные пункты приема (по аналогии со стеклотарой). Что касается африканских стран, то в Гамбии с 2014 года с каждой пачки сигарет в пересчете взимают около 2,6 руб. экологического налога, с 2016 года — более 3 руб., при схожих с Россией розничных ценах на табак.

В Минприроды “Ъ” напомнили, что производители и импортеры сигарет в РФ по законодательству уже занимаются самостоятельной переработкой отходов или платят экологический сбор, направляемый на строительство мусороперерабатывающих мощностей. При этом в природоохранном ведомстве говорят о поручении президента Владимира Путина развивать вторичную переработку отходов, но признают, что соответствующих технологий для сбора и утилизации окурков пока нет.

Любовь Меланевская из ассоциации «Промышленность за экологию» (РусПЭК) также напоминает о выстроенной системе расширенной ответственности производителя и импортера (уплата экосбора или самостоятельная утилизация продукции), поясняя, что налог Минздрава в нее не вписывается. По этой же причине не видит смысла в нем и директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова, которая напоминает, что сигареты облагаются двумя видами налогов, а из средней цены пачки в 90 руб. государство получает 58 руб. налогов. Введение нового сбора, по мнению госпожи Гуськовой, приведет к росту цен на сигареты и «спровоцирует рост нелегального рынка».

Госпожа Меланевская напоминает, что объем утилизации товара и упаковки рассчитывается исходя из их веса, а «с окурками сложно представить, как организовать их весовой учет и контроль». «Это очередная попытка пополнить бюджет под благим предлогом»,— считает она. В Минприроды предлагают «вернуться к обсуждению данного вопроса» после того, как в Минпромторге разработают нормативы вторичной переработки на следующий трехлетний период.