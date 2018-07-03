ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса
Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках
Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске
Повышение НДС и акцизы на бензин 3 июля рассмотрит Госдума
ЧС в Бердске: Остались без воды из-за фекальной аварии жители двух улиц
В США заявили о снятии санкций только при отказе России от Крыма
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Ввести налог на сигареты предлагает Минзадрав
Экскаватор провалился под землю в самом центре Новосибирска