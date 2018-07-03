Экскаватор провалился под землю в самом центре Новосибирска

В Новосибирске вечером 2 июля экскаватор ушел под землю в результате обрушения асфальта.

– Рядом с домом 184 по Красному проспекту работал экскаватор. Видимо, ливень подмыл грунт и в какой-то момент асфальт обрушился под тяжестью машины, – сообщили очевидцы в АСТ–54.

В комментариях горожане беспокоятся за проезжающие рядом с опасным местом автомобили, а также шутят, что «даже экскаватор пытается свалить из страны неординарным способом».