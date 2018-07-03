С Путиным встретился врио губернатора Новосибирской области

Владимир Путин 2 июля провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также планы по социально-экономическому развитию области, сообщает сайт Кремля.

В ходе встречи Андрей Травников доложил главе государства о социально-экономической ситуации в области, основных показателях развития региона. Президент Владимир Путин отметил важность достигнутого, обратил внимание на необходимость совместных с Правительством Российской Федерации усилий по развитию Новосибирского Академгородка, реализации наработок и планов, сформулированных совместно с Российской академией наук в феврале, в ходе визита главы государства в Новосибирскую область.

Также Владимир Путин подчеркнул важность развития Новосибирского авиационного узла, совместных с Министерством транспорта РФ усилий по качеству полосы и терминалам.

— Социально-экономическая ситуация в области стабильная. С начала года по основным показателям развития находимся даже выше среднероссийских, где‑то соответствуем средним по стране, — сообщил главе государства Травников.

— В частности, индекс промышленного производства за пять месяцев – [плюс] почти шесть процентов: 5,8. Неплохой прирост по инвестициям в основной капитал. Приятно, что по итогам 2017 года Новосибирская область хорошо поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по России: с 27‑го места мы на 19‑е место поднялись, вошли в двадцатку, что было озвучено в Санкт-Петербурге на форуме. Но не обольщаемся. Это приятно, конечно, потому что в прошлом году 175 миллиардов инвестиций в основной капитал. Считаю, что для такого большого, перспективного региона, как Новосибирская область, нужно больше, поэтому не останавливаемся на достигнутом.

Вообще, ставим себе ориентиры – развиваться темпами выше среднероссийских. Сейчас работаем над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года, и именно такие ориентиры себе и ставим.

Вы в своём Послании сказали, что России нужно развиваться темпами выше мировых. Мы считаем, что Новосибирской области для успеха нужно развиваться темпами выше, чем в среднем по стране.

По итогам 2017 года по большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли, — отметил глава Новосибирской области.

Президент в свою очередь предложил развивать воздушное сообщение сибирского «куста»:

— Необходимо вместе с Правительством уделить необходимое внимание развитию Академгородка. Здесь есть определённые наработки, планы, которые мы вместе с Академией наук, вместе с Правительством ещё в феврале сформулировали.

И что касается аэропорта: Вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь «куст» сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Всё это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с Министром говорил на этот счёт, ставил ему задачи по этому «кусту», по этому региону, так что Вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите, хорошо?