КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
Продам 89139475128
Продам 2-ю квартиру, т 8-913-947-44-27 Елена
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Продам квартиру
продам
Продам 1-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса

Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках

Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Повышение НДС и акцизы на бензин 3 июля рассмотрит Госдума

ЧС в Бердске: Остались без воды из-за фекальной аварии жители двух улиц

В США заявили о снятии санкций только при отказе России от Крыма

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Ввести налог на сигареты предлагает Минзадрав

Экскаватор провалился под землю в самом центре Новосибирска

С Путиным встретился врио губернатора Новосибирской области

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Пьяное вождение смогут определить по крови с 3 июля

Более 4,6 тыс. человек погибли в 2017 году по вине пьяных водителей. Теперь их будут устанавливать не только по дыхательному тесту.

3.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пьяное вождение смогут определить по крови с 3 июля

Пьяный водитель 24 апреля разбил автомобиль на трассе в Бердске, чтобы отомстить жене

Закон, который вводит административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови, вступает в силу с 3 июля на территории России.

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь наравне с дыхательным тестом факт опьянения водителя может быть установлен по результату анализа крови. По словам координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, данный закон был принят для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение в случае обнаружения у них в крови указанного количества алкоголя.

Документ был подписан президентом РФ 3 апреля 2018 года.

Закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха – 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. Однако теперь вводится показатель опьянения по анализу крови. Ожидается, что принятие закона устранит правовые пробелы законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Как говорится в сопроводительных документах, ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.

По данным ГИБДД, в России в 2017 году с участием пьяных водителей произошло свыше 16,2 тысяч аварий (на 3,4% меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысяч человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысяч ДТП, передает РИА Новости.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика