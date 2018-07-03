Почему закрылся магазин?

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Кто-нибудь в курсе, почему закрыли магазин «Антрекот», который на Семи ветрах?

Вроде и торговля у них бойко шла и вдруг объявление: с 1 июля магазин не работает. Без всяких объяснений. Интересна причина.