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Почему закрылся магазин?

Вроде и торговля у них бойко шла и вдруг объявление: с 1 июля магазин не работает.

3.07.2018 6 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Кто-нибудь в курсе, почему закрыли магазин «Антрекот», который на Семи ветрах?
Вроде и торговля у них бойко шла и вдруг объявление: с 1 июля магазин не работает. Без всяких объяснений. Интересна причина.


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(6) Комментариев

  1. гость

    такой интересный вопрос, на всех сайтах надо написать спросить, у автора совсем все печально с личной жизнью, какая разница почему закрывается тот или иной магазин??? Надоела хозяйке эта тягомотина,вот и закрыла, идите уже займитесь делами

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    • Владимир Ильич

      Дрёмины продали магазин Болтрукевичу.

      Thumb up 0 Thumb down 0

      • Читатель

        А Болтрукевич перепродал Овсепяну, который перепродал Голубеву, чтобы тот воткнул там многоэтажку.

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Ольга

      Ну, во первых, не на всех сайтах спросила, а только на этом. Считаю его самым популярным в Бердске, на другие городские захожу очень редко.
      Далее. С личной жизнью все в порядке.
      Разница есть, поэтому и поинтересовалась. В округе это был единственный магазин такого формата.
      И последнее. Любопытство мне не мешает заниматься делами, а даже очень помогает.

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  2. Новый мэр

    Всю скотину съели

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  3. Поросёнок Пётр

    Не плохой был магазин, вроде как хозяин помещения решил там сделать что-то другое и не продлил аренду, видимо нашлись более выгодные клиенты, может Продсиб откроется ;)

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