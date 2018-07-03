Почему закрылся магазин?

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такой интересный вопрос, на всех сайтах надо написать спросить, у автора совсем все печально с личной жизнью, какая разница почему закрывается тот или иной магазин??? Надоела хозяйке эта тягомотина,вот и закрыла, идите уже займитесь делами
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Дрёмины продали магазин Болтрукевичу.
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А Болтрукевич перепродал Овсепяну, который перепродал Голубеву, чтобы тот воткнул там многоэтажку.
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Ну, во первых, не на всех сайтах спросила, а только на этом. Считаю его самым популярным в Бердске, на другие городские захожу очень редко.
Далее. С личной жизнью все в порядке.
Разница есть, поэтому и поинтересовалась. В округе это был единственный магазин такого формата.
И последнее. Любопытство мне не мешает заниматься делами, а даже очень помогает.
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Всю скотину съели
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Не плохой был магазин, вроде как хозяин помещения решил там сделать что-то другое и не продлил аренду, видимо нашлись более выгодные клиенты, может Продсиб откроется
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