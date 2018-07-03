Кому на Руси жить хорошо или как дачникам не везёт с муниципальным транспортом?
Вот у мэра и главного депутата с транспортом проблем никаких. Катаются бесплатно за счёт бюджета, а вот организовать перевозку людей до дач по человечески никто не в состоянии в Бердске. А зачем? В основном ездят пенсионеры. Вероятно, в своём городе это лишние люди, отработанный материал, поэтому и отношение такое. Чаще всего я добираюсь до дачи с другой стороны, на 15 маршрутке, а от мостика через лес 30 минут ходьбы. Про мостик промолчу, это другая большая проблема.
Прошли дожди и решила я сегодня быстренько съездить на дачу и окучить картошку. Выполнила работу и отправилась на остановку «Радостное», чтобы сесть на автобус №20. Расписание не знаю, так как редко пользуюсь данным маршрутом. Ждала минут 45. Собрался народ. Автобус подошёл в третьем часу, но далеко мы не уехали. Сломался. Водитель долго ремонтировал. Мужчина в автобусе сказал, что утром он ехал на этом автобусе, который ломался в пути. Люди надеялись, что починит и дальше поедет. Но проехали мы ещё чуть-чуть, даже до остановки не дотянул.
Высадил, махнул рукой в сторону остановки, сказал, чтобы туда шли. На остановке народ. И мы ещё подошли. Ждём автобуса следующего. Влезли не все. Водитель требовал, чтобы пассажиры со сломанного автобуса оплачивали за проезд. Возмущённым сказал, чтобы шли обратно в тот автобус. Жара. Люди как в бочке селёдки. Ещё и на следующих остановках брал людей, не все могли протиснуться в автобус, но у некоторых это получалось. В 15.24 мы добрались до «Черёмушек» И так у меня ушло на дорогу от «Радостной» до «Черёмушек» около двух часов.
А теперь в моей голове целый рой «почему». Сломался автобус. Почему не организовали вывоз людей? Почему в рейс отправляют автобус, дышащий на ладан? Почему люди должны оплачивать дважды за одну услугу? Почему такие «организаторы» до сих пор на своих местах? Почему отношение к людям, как к скоту?
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Вчера в районе 13 часов мы увидели подходящий к остановке автобус Побежали,но не успели.До остановки оставалось метров 10.Водитель автобуса,так называемого красного тронулся и поехал,не обращая внимания на бегущих людей.И это уже не первый раз.Такое впечатление ,что водитель выезжает с конечной остановки раньше времени и умышленно не берет людей.Это какой тварью надо быть,чтобы так поступать.Г-жа Бороздина,утверждает,что многих дачных остановок просто не существует
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