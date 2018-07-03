ЧС в Бердске: Остались без воды из-за фекальной аварии жители двух улиц

В понедельник, 2 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что ликвидация аварии канализационного коллектора в Бердске коснулась нескольких жителей улицы Ушакова новой стороной. В качестве неизбежного зла у жителей пропала питьевая вода в кранах домов.

Напоминаем, что 20 июня произошел обвал канализационного коллектора на улице Ушакова. В результате обвала канализационные стоки вышли на поверхность земли и хлынули в огороды частного сектора. Эта ситуация была признана чрезвычайной.

Сегодня Людмила Ивановна, проживающая в доме № 69 по улице Ушакова, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», при каких обстоятельствах пропала вода из ее дома.

Выяснилось, что вода пропала из-за того, что во время выкапывания траншеи экскаватор перерубил водопроводную трубу, которая под землей пересекала улицу Ушакова (а, значит, и траншею по всей ширине). В результате этого частный дом на двух хозяев остался без воды.

Людмила Ивановна приложила много усилий к тому, чтобы не остаться без воды.

— Мы очень просили, чтобы нам воду сделали. За Егошиным (директор УКС — прим. ред.) прямо по пятам ходили. Допросились, вот, сделали нам временное решение. И Егошин сказал, что пока он работает, у нас в доме будет вода, — с улыбкой сказала Людмила Ивановна.

Временное решение, в общем, полностью оправдывает свое название. Это обычный шланг, прокинутый от колодца через улицу и траншею с помощью водопроводной трубы. Со стороны Людмилы Ивановны шланг заканчивается обыкновенным краном, лежащим прямо на земле. В дом этот шланг не дотянуть, но свою задачу — дать воду на участок — он выполняет исправно.

Однако Людмила Ивановна, как и ее соседка по дому Надежда Борисовна, боится остаться без воды, когда ликвидируют аварию на улице Ушакова. По их словам, между жителей улицы распространяются слухи о том, что порванные водопроводные трубы восстановят тем жителям, кто оформлял свое подключение официально. Самостоятельные врезки никто восстанавливать не будет.

У Людмилы Ивановны нет уверенности в том, что ее водопровод подключен официально. Хотя деньги за воду она платит исправно. По ее словам, предыдущий владелец заверил ее, что с водой в доме все законно.

— Благодарим за то, что нам вот такое сделали. Что времянку нам бросили. Но мы боимся, что нам постоянное подключение не сделают. Потому что закончат зарывать и скажут, что у нас было неофициальное подключение. А мы не знаем, потому что я купила этот дом 14 лет назад уже с подключенной водой. А теперь трубу порвали и куда бегать? А за временное решение большое спасибо Егошину (начальник УКСа, — прим. ред.). Я его просила и вот нам сделали времянку. Он сказал, что пока будет работать — будет сделано постоянный водопровод. Но мы уже всего с соседкой боимся, потому что уже находились и из-за магазина, и из-за мойки. Везде, где только могли. И в прокуратуру, и в ЛДПР писали, и в администрацию нашу ходили. И толку не было, только отписки. Поэтому мы боимся, что останемся без воды, — выразила свои опасения Людмила Ивановна.

Автор видео Слава Душин



У Сергея, проживающего в доме № 85 по улице Спартака, проблема точно такая же — отсутствие воды. Однако его дом, в отличие от Людмилы Ивановны, подключен к системе водопровода не напрямую, а через магазин, стоящий на пересечении улиц Ушакова и Спартака. И Сергей, как и Людмила Ивановна, исправно платит «за воду» в числе прочих коммунальных платежей. Сергей не успел похлопотать, чтобы к нему на участок так же провели «временное решение». А неназываемый магазин привозит бочку с водой, покрывая только свои минимальные потребности. Соответственно, Сергей который день сидит без воды. Вариант подключения к временному решению Людмилы Ивановны Сергей пока что не рассматривал. Хотя и не исключает этого в ближайшем будущем.

— У нас пропала вода на второй или третий день, как начали рыть канаву. Я пришел и увидел, что порван шланг и вода сливается в траншею. Я с магазином «Продсиб» на одной трубе. Никто ничего не говорил, никто не подходил. Будут ли как-нибудь решать эту проблему — неизвестно. Я с соседкой только общался… С Егошиным я не общался, потому что не попадаю по времени. Он тут в рабочее время бывает, а я сам на работе. У рабочих спрашивал, говорят: «Какая вода? В первую очередь — канализация!» В «Продсиб» заходил, спрашивал, они тоже ничего не знают. Про подключение пока не думал. Дело в том, что я узнал об этом вчера, а им это сделали позавчера. Я, собственно, не успел с ними поговорить, чтобы подключиться к их времянке, — объяснил Сергей.

Автор видео Слава Душин



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