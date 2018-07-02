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Память о Владимире Высоцком жива!

Уже несколько десятилетий нет с нами Владимира Высоцкого – уникального барда, актера театра и кино, поэта и автора прозаических произведений, — но поклонников его творчества не становится меньше.

2.07.2018 Нет комментариев

Память о Владимире Высоцком жива!

Память о нем воплощается в скульптурах и картинах, в стихотворениях и фильмах. В 2018 году выпущены серебряные монеты с изображениями Владимира Высоцкого.

В июне Банк Акцепт начал продажи эксклюзивных монет, посвященных 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Комплект состоит из 4-х серебряных монет в деревянном подарочном футляре.

На монетах изображения Владимира Высоцкого, раскрывающие его многогранный талант:

Высоцкий — автор и исполнитель песен. С гитарой в руках, без которой его образ просто немыслим.

Высоцкий — театральный актер в роли Хлопуши в спектакле Театра на Таганке «Пугачев».

Высоцкий — актер кино в роли поручика Брусенцова в фильме «Служили два товарища», и, конечно же, легендарный Глеб Жеглов в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Монеты выпущены Республикой Гана тиражом всего 250 экземпляров!

Тел. 8-800-100-27-37


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