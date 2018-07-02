КПРФ инициирует референдум о повышении пенсионного возраста

Новосибирский обком КПРФ 3 июля проведет пресс-конференцию, посвящённая началу референдума против повышения пенсионного возраста.

Член ЦК КПРФ, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов анонсирует предстоящие акции протеста против повышения пенсионного возраста и подробно осветит процедуру и цели референдума.

Коммунисты инициируют проведение Всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. 30 июня 2018 года КПРФ подала в избирком заявку на запуск всенародного голосования. 5 июля состоится собрание инициативных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста.

На референдум планируется вынести два вопроса, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ Дарья Волкова. Первый: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?» Второй: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого женщина имеет право назначение страховой пенсии по старости?».

Параллельно с организацией всероссийского референдума будут проводится всероссийский опрос населения и серия протестных акций. 8 июля в Новосибирске состоится митинг против повышения пенсионного возраста, а 28 июля КПРФ готовит Общероссийскую акцию протеста.

Фракции КПРФ в региональных парламентах должны сформировать отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. по поводу отзыва на законопроект правительства. Позиция КПРФ однозначна — такой закон принимать нельзя.

Таким образом, партия подготовила всесторонний комплекс мероприятий, реализация которых задействует каждого коммуниста.

Напомним, что 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (сейчас 60) и до 63 лет для женщин (сейчас 55). По статистике, на которую опирается компартия, уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет – ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения – 73,6 года.