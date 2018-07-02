КПРФ инициирует референдум о повышении пенсионного возраста

Пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Бердске.
Новосибирский обком КПРФ 3 июля проведет пресс-конференцию, посвящённая началу референдума против повышения пенсионного возраста.
Член ЦК КПРФ, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов анонсирует предстоящие акции протеста против повышения пенсионного возраста и подробно осветит процедуру и цели референдума.
Коммунисты инициируют проведение Всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. 30 июня 2018 года КПРФ подала в избирком заявку на запуск всенародного голосования. 5 июля состоится собрание инициативных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста.
На референдум планируется вынести два вопроса, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ Дарья Волкова. Первый: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?» Второй: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого женщина имеет право назначение страховой пенсии по старости?».
Параллельно с организацией всероссийского референдума будут проводится всероссийский опрос населения и серия протестных акций. 8 июля в Новосибирске состоится митинг против повышения пенсионного возраста, а 28 июля КПРФ готовит Общероссийскую акцию протеста.
Фракции КПРФ в региональных парламентах должны сформировать отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. по поводу отзыва на законопроект правительства. Позиция КПРФ однозначна — такой закон принимать нельзя.
Таким образом, партия подготовила всесторонний комплекс мероприятий, реализация которых задействует каждого коммуниста.
Напомним, что 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (сейчас 60) и до 63 лет для женщин (сейчас 55). По статистике, на которую опирается компартия, уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет – ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения – 73,6 года.
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Интересно, наши вассалы МВФ запретят КПРФ?
Есть конкретный украинский опыт. Немного с элементами нацизма, но в России это тоже могут назвать «патриотические силы» «общественные активисты» или чего нового придумают по случаю.
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НВР: Даже если ЦИК разрешит референдум, то для подсчета голосов обязательно вернут Чурова из заграницы.
Или на день проведения референдума попросят Трампа объявить России войну, чтобы ввести чрезвычайное положение, при котором референдумы запрещены.
Не забывайте, что вы имеете дело с шулерами и наперсточниками!!!
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Референдум в любом случае у нас попросту невозможен, да и нужен ли? Ведь он уже состоялся, даже дважды, 18 сентября 2016 года и 18 марта этого года, большая часть пришедших на выборы россиян, даже не смотря на фальсификации, поддержала курс Партии, Правительства и Президента, так, что же ещё этому народу нужно? Распишитесь, получите
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Выборы — это не референдум.
Жаль, что нельзя подать на Путина и сотоварищи в суд, за то, что он пошел на выборы не озвучив ни одного пункта своей засереченной предвыборной программы.
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Жаль, что нельзя мозгов населению раздать, все эти очередные надежды перед «выборами», уж в этот-то раз кремлёвские жулики нас не обманут, давайте проголосуем за них
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