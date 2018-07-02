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Завершают ремонт разбитой ул. Первомайской в Бердске

Все дырки на ухабистой дороге залатают до конца этой недели.

2.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Завершают ремонт разбитой ул. Первомайской в Бердске

Ул. .Первомайскую ремонтировали в 2013 году

К концу недели приведут в близкое к нормативу состояние дороги на ул. Первомайской в Бердске. Ямочный ремонт находится на завершающем этапе.

Тот объем, который должны выполнить бердские службы, выполнен, доложил на совещании чиновников 2 июля замначальника управления капитального строительства Юрий Бекетов. Места приведены в соответствие.

— Когда ремонт будет выполнен до конца? — спросил мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам начальника управления ЖКХ Масима Совбанова, ремонт Первомайской постараются выполнить до конца недели.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт ул. Первомайской тормозила плохая погода. Необходимо было, чтобы подрядчик, строивший коллектор, провел благоустройство в местах разрытия шахт. И лишь потом к ямочному ремонту могли приступить бердские службы.

Чуть больше недели назад на ул. Первомайской начали вырезать и частично делать «карты». Планировали завершить ремонт дороги док конца июня.

Капитальный ремонт ул. Первомайской предстоит в 2019 году.


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