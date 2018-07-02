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Сократилась вдвое печальная статистика ДТП за год в Бердске

За полгода на бердских дорогах погибло 2 человека. Из 32 аварий 23 произошли из-за неблагоприятных дорожных условий.

2.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Сократилась вдвое печальная статистика ДТП за год в Бердске

В прошлом году за полгода в ДТП пострадало 93 человека, в 2018-м — 43

За 6 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибло и 43 человека травмировано. Об сообщили сегодня, 2 июля, в отделе пропаганды областного полка ГИБДД.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 59 ДТП, в которых 2 человека погибло и 93 человека травмировано.

По вине водителей произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с одним погибшим и 39 травмированными. За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 55 ДТП, в которых двое погибли и 89 человек пострадали.

По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано. За первые полгода 2017-го зарегистрировано 2 таких ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

По вине пешеходов с начала 2018 года в Бердске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 4 человека травмировано.

По видам ДТП распределились следующим образом:
столкновение — 17; наезд на препятствие — 2; наезд на пешехода — 13.

Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 23 ДТП;
— без права управления – 1 ДТП;
— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 1ДТП;
— несоблюдение скоростного режима движения – 4 ДТП
— несоблюдение очерёдности проезда – 8 ДТП;
— из-за технической неисправности ТС- 1 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет в Бердске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. В них 5 несовершеннолетних пострадали. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 12 ДТП, в которых 13 детей получили травмы.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А всего то и нужно было — ГИБДД сократить :-D :-D :-D

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