Сократилась вдвое печальная статистика ДТП за год в Бердске

За 6 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибло и 43 человека травмировано. Об сообщили сегодня, 2 июля, в отделе пропаганды областного полка ГИБДД.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 59 ДТП, в которых 2 человека погибло и 93 человека травмировано.

По вине водителей произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с одним погибшим и 39 травмированными. За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 55 ДТП, в которых двое погибли и 89 человек пострадали.

По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано. За первые полгода 2017-го зарегистрировано 2 таких ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

По вине пешеходов с начала 2018 года в Бердске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 4 человека травмировано.

По видам ДТП распределились следующим образом:

столкновение — 17; наезд на препятствие — 2; наезд на пешехода — 13.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 23 ДТП;

— без права управления – 1 ДТП;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 1ДТП;

— несоблюдение скоростного режима движения – 4 ДТП

— несоблюдение очерёдности проезда – 8 ДТП;

— из-за технической неисправности ТС- 1 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет в Бердске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. В них 5 несовершеннолетних пострадали. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 12 ДТП, в которых 13 детей получили травмы.