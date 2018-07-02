Суд наказал принудительными работами разрубившего памятник Николаю II в Новосибирске

В Центральном райсуде Новосибирска 29 июня огласили приговор по делу о вандальном нападении на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 июля 2017 года на территории собора во имя святого князя Александра Невского открыли и освятили скульптурную группу, представляющую императора и его сына, канонизированных в лике страстотерпцев. Открытие памятника, средства на который новосибирские верующие собирали в течение нескольких лет, было приурочено к 99-й годовщине расстрела царской семьи.

Однако спустя уже две недели на памятник совершили нападение. Это событие вызвало большой общественный резонанс, федеральные СМИ рассказали о нем всей России.

Согласно материалам суда, бывший следователь полиции Александр Меньщиков в ночное время изрубил топором лик цесаревича и пытался повредить скульптуру царя. Подозреваемого задержали на месте преступления, однако никаких внятных пояснений, зачем он совершил нападение на предмет искусства и поклонения, Меньщиков так и не дал.

Следствие по делу продлилось полгода, а первое судебное заседание состоялось лишь в феврале 2018-го. Гособвинение просило назначить для подсудимого наказание в виде 340 часов обязательных работ, а также обязать его выплатить потерпевшей стороне компенсацию – 1,03 млн руб. Однако мировой судья Наталья Ступина приняла соломоново решение отделить уголовную составляющую дела от гражданской. В результате Александра Меньщикова приговорили к 340 часам обязательных работ, а за потерпевшей стороной оставили право заявить иск о компенсации в порядке гражданского делопроизводства.

Разрушенный памятник восстановили через 2 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Смех и слезы подсудимого

На последнее заседание по делу Александр Меньщиков явился в панаме и деловом костюме. Все три часа, пока судья оглашала вердикт, подсудимый держал перед своим лицом листок бумаги, чтобы никто не мог увидеть, как он выглядит. За судебным заседанием он следил через узкую щель между козырьком панамы и краем листа, передает МК.

Стоит отметить, что инфантильное поведение подсудимого в разгаре судебного заседания дважды заставило присутствовавших участников и зрителей процесса улыбаться. Александр Меньщиков оказался единственным человеком, который позволил себе находиться в помещении суда со включенным мобильным телефоном. Более того, пока судья зачитывала текст приговора, подсудимый даже принимал звонки и разговаривал. При этом он полностью прятался за листком бумаги и за судебным заседанием не следил.

Такое непочтительное поведение вынудило судебного пристава подойти к подсудимому и щелкнуть его пальцами в область брюшной полости. «Убирай давай», – проговорил сотрудник суда, и Меньщиков поспешно спрятал телефон. Через некоторое время ему пришла смс – подсудимый снова достал устройство и начал демонстративно и громко набирать ответное сообщение, не считаясь с серьезностью происходящего.

Оглашая приговор, судья сообщила, что в момент задержания Меньщиков назвался Олегом Филатовым. Как оказалось, это имя человека, когда-то обращавшегося к Меньщикову-полицейскому за справкой о судимости. Он назвался этим именем, пытаясь скрыть настоящую личность, испугавшись, что его уволят с работы из банковской службы безопасности.

Также в ходе следствия подсудимый обвинял задержавших его сотрудников полиции в подлоге. По его словам, «настоящего» вандала полицейские отпустили за взятку или по другим соображениям. А на Меньщикова решили свалить вину. Однако судья сочла эти показания попыткой уйти от возмездия и объявила несостоятельными.

Кроме того, как оказалось, в рамках следствия в квартире Меньщикова проходил обыск. Во время этой процедуры у подсудимого обнаружили несколько брошюр, по оценкам следствия – пропагандистских. Одна из них, в частности, называлась «Последние 10 дней Гитлера».

Как прокомментировал адвокат подсудимого Владимир Бандура, сторона защиты категорически не согласна с приговором, считает его незаконным, необоснованным и будет обжаловать в установленном порядке.

Зло, названное по имени

По мнению участников процесса, то, что судья решила вынести рассмотрение материального ущерба за пределы уголовного разбирательства, ни на что не влияет.

– Нельзя говорить, что требования гособвинения по этому делу удовлетворили частично, потому что это не гражданский процесс, а уголовный, – комментирует помощник прокурора Центрального района Юлия Фетисова. – По данному приговору Меньщикова признали виновным и назначили наказание. Когда мы получим на руки приговор, мы примем решение – будем ли обжаловать его в части материальных претензий, однако, представитель потерпевшего и так может заявить иск в гражданском производстве.

Представитель потерпевшей стороны, благочинный церквей города Новосибирска, настоятель собора во имя святого князя Александра Невского протоиерей Александр Новопашин отмечает, что главная задача суда – выполнена.

– Я думаю, что оглашенный приговор вполне адекватен данному преступлению, – комментирует священнослужитель. – Справедливость восторжествовала. Как говорится, Бог поругаем не бывает. И вот это злодеяние, оскорбление религиозных чувств верующих оказалось в итоге наказано. Я считаю, очень важно, что зло не осталось безнаказанным. Безнаказанность развязывает руки возможным подражателям. И не допустить этого – самое важное. А самое главное в этой истории то, что зло назвали злом.

Поскольку в деле осталось много недосказанного, МК попросил протоиерея Новопашина попробовать поставить осужденному духовный диагноз. Что именно заставляет людей ломать памятники, которыми дорожат другие граждане? Гордыня или что-то еще?

– Я думаю, это даже не гордыня, это какое-то духовное, нравственное несовершенство человека, – говорит Александр Новопашин. – Нравственная пропасть в его душе. Человек не видит дальше своего носа, не понимает, что может оскорбить других людей, и не усматривает в своем деянии чего-то такого, что может причинить боль людям. Все верующие области, включая пенсионеров, четыре года по копеечке собирали деньги на памятник. Не было никаких больших пожертвований. И подсудимый всем этим людям плюнул в душу. Это говорит о духовной и моральной деградации. И в данной ситуации его можно даже пожалеть. Я вот смотрю на него, бедного – три часа человек закрывает лицо от других людей, дышит спертым воздухом. Он же сам себя наказал. А если бы он в самом начале признал свою вину и попросил бы у людей прощения, все были готовы простить его. Об этом говорили многие. Но этот человек в своем грехе пошел до конца. Более того, в своем последнем слове он высказал личное отношение к святыне и святому образу государя и мотив для нападения в нем явно прослеживался.

Что говорят новосибирцы

На заседаниях суда по вандальному делу всегда присутствовало множество слушателей – прихожан собора Александра Невского, верующих и просто неравнодушных новосибирцев.

– Приговор зачитывали более трех часов, и в нем явно прозвучал и состав преступления, и позиция суда: человека следует признать виновным, – комментирует новосибирец Андрей Светлов. – То, что он не захотел признать свою вину, конечно, странно. Но при этом, все доказательства налицо. С самой первой минуты он пытался запутать следствие. Но хорошо, что в итоге правда восторжествовала. Я посещал каждое заседание, которое мог, в надежде понять – что, все-таки, движет человеком. Но он об этом так и не сказал. Чужая душа – потемки. Но думаю, что какие-то мотивы вроде личной ненависти к России и ее культуре у него все равно были.

С такой оценкой завершившегося судебного процесса согласны и другие наблюдатели.

— Я следил за судебным процессом с самого первого заседания, и меня больше всего поразила полное отсутствие стыда и совести у подсудимого, как и у всякого аморального типа, – комментирует слушатель процесса, новосибирец Роман. – Он так и не признал свою вину и вел себя в суде высокомерно и вызывающе, с пренебрежением к судье и хамством по отношению к прокурору, оскорблял грязными обвинениями представителя пострадавшей стороны. Неоднократно ему выносили предупреждение, что он будет оштрафован за неуважение к суду. В течение всего процесса подсудимый пытался затянуть разбирательство и стремился сбить суд с толку, предлагая свою, придуманную версию произошедшего. Случалось, он хихикал в зале заседания, выкрикивал какие-то претензии и демонстрировал полное отсутствие уважения к участникам процесса. Особенно меня поразило, как он пытался оболгать своих бывших коллег, сотрудников полиции, заявляя, будто они совершили должностные преступления – от взятки и подлога, до зверского избиения задержанного. Суд счел его показания несостоятельными и вынес приговор. Однако я убежден, что назначенное наказание – слишком мягкое. В деле есть немало деталей, которые указывают, что нападение с особым цинизмом на памятник, по сути – на святую икону – подсудимый планировал заранее. Недаром он в последнем слове цитировал мэра Локтя, повторяя его неуважительные слова по отношению к святым страстотерпцам Русской Православной Церкви. Считаю, наказание для таких бессовестных и циничных людей должно быть более суровым, потому что простыми обязательными работами их не проймешь.