Угрозу эпидемии из-за фекальной аварии проверяет Роспотребнадзор в Бердске

Опасаются за свое здоровье после затопления нескольких улиц фекальными стоками жители Бердска. Нечистоты текут рекой уже 12 дней. В «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 июля, пришел ответ на запрос редакции о том, насколько опасна для бердчан «дерьмовая» ситуация.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 июня произошел обвал грунта над съеденным газами сводом коллектора по ул. Ушакова. Рухнувший грунт образовал пробку, из-за которой сточные воды вышли из системы канализации и хлынули на дороги и огороды частного сектора в районе переулков Краснофлотского и Урицкого.

В минувшие выходные стоки качали тремя помпами. Глобальных выходов со стороны ул. Урицкого и Краснофлотской не было. В русло коллектора уложено и смонтировано более 100 метров новой трубы, половина залита бетоном и засыпана песком.

Утром 2 июля выход стоков был, но уже незначительный.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, 26 июня из КБУ Бердска поступила информация, что днем раньше на ул. Ушакова возникла чрезвычайная ситуация: на канализационном коллекторе Д 800 мм произошло обрушение свода железобетонного трубопровода с выходом сточных вод на поверхность. 26 июня в бердской администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

С целью мониторинга за состоянием окружающей среды бердский отдел Роспотребнадзора направил в адрес бердского Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» предписание о проведении обследования территории, подвергшейся затоплению, о проведении отбора проб из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели в зоне ЧС и из открытого водоема на микробиологические, паразитологические, вирусологические и санитарно-химические показатели в месте сброса сточных вод. Отбор проб проведен 28 июня, исследования проводятся.

КБУ определены точки отбора и в ежедневном режиме обеспечен расширенный контроль качества водопроводной воды в разводящей сети.

В адрес ООО «Санаторий «Рассвет» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований санитарных правил.

С целью расследования причин аварийной ситуации в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 29 июня начата внеплановая выездная проверка в отношении КБУ.

Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, качество воды в городе Бердске остается стабильным, осуществляется ежедневный мониторинг состояния заболеваемости. В настоящее время показатели не превышают средние многолетние уровни.

В зону подтопления не попадают школы, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и социальные объекты.

Места общего пользования (парки, скверы и пр.) в Бердске затоплению и загрязнению не подверглись, излив сточных вод осуществлялся на проезжую часть улиц Первомайской, Ушакова, Кутузова, Павлова.

В бердский отдел Роспотребнадзора жалобы и обращения от населения на текущую ситуацию, в том числе затопление огородов и дворов, не поступали.

Между тем эксперты Роспотребнадзора советуют бердчанам соблюдать правила профилактики для предупреждения инфекционных заболеваний.

Не купайтесь в открытых водоемах, купание в которых не рекомендуется или запрещено.

Соблюдайте меры личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи, перед едой, а также после прихода домой с улицы.

Не употребляйте для питья некипяченую воду, воду из открытых водоемов и других источников водоснабжения.

Для кормления грудных детей используйте только кипяченую воду и свежеприготовленные смеси детского питания.

Помните! Вода после фильтрации может содержать болезнетворные вирусы.

Детскую посуду и игрушки регулярно мойте с использованием разрешенных моющих средств, после чего тщательно прополощите, перед употреблением обдайте кипятком.

Перед приготовлением пищи и кормлением детей мойте тщательно руки с мылом.

Фрукты, ягоды, овощи тщательно мойте под проточной водой, затем ополаскивайте их кипяченой водой.

Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски.

Воздерживайтесь от покупок скоропортящихся пищевых продуктов в местах, где отсутствует холодильное оборудование.

Не переносите и не храните в одной упаковке сырые продукты и те, которые не будут подвергаться термической обработке (колбасы, масло, сыры творог).