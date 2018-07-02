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TOYOTA лишилась заднего колеса в ДТП на дороге в центре Бердска

Две TOYOTA столкнулись на улице Первомайской. Понадобятся услуги эвакуатора. Люди не пострадали.(ФОТО)

2.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

TOYOTA лишилась заднего колеса в ДТП на дороге в центре Бердска

Две TOYOTA — Sienta и Camry столкнулись на Первомайской в Бердске

Сегодня, 2 июля, на улице Первомайской в Бердске напротив здания банка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, двигаясь от перекрестка улиц Первомайской и Ленина на автомобиле TOYOTA Sienta, совершил столкновение с автомобилем TOYOTA Camry, стоящим у обочины.

В результате столкновения у Sienta серьезно повреждено переднее правое крыло и диск.

TOYOTA лишилась заднего колеса в ДТП на дороге в центре Бердска

У Sienta повреждено переднее правое крыло и диск

У Camry разбита левая задняя фара, оцарапаны левое заднее крыло и бампер, а так же серьезно деформирована задняя ось до заклинивания заднего левого колеса. Из-за этого Camry лишена возможности самостоятельного передвижения.

TOYOTA лишилась заднего колеса в ДТП на дороге в центре Бердска

Camry лишена возможности самостоятельного передвижения

Оба автомобиля стоят в правом ряду и особых помех для движения не представляют. Люди не пострадали.

По одной из версий, водитель Sienta отвлекся на секунду, что и спровоцировало столкновение.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Нечего было вставать вторым рядом,

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