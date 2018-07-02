TOYOTA лишилась заднего колеса в ДТП на дороге в центре Бердска

Сегодня, 2 июля, на улице Первомайской в Бердске напротив здания банка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, двигаясь от перекрестка улиц Первомайской и Ленина на автомобиле TOYOTA Sienta, совершил столкновение с автомобилем TOYOTA Camry, стоящим у обочины.

В результате столкновения у Sienta серьезно повреждено переднее правое крыло и диск.

У Camry разбита левая задняя фара, оцарапаны левое заднее крыло и бампер, а так же серьезно деформирована задняя ось до заклинивания заднего левого колеса. Из-за этого Camry лишена возможности самостоятельного передвижения.

Оба автомобиля стоят в правом ряду и особых помех для движения не представляют. Люди не пострадали.

По одной из версий, водитель Sienta отвлекся на секунду, что и спровоцировало столкновение.