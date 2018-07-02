Изменить систему аккредитации просят Путина вузы России

50 крупнейших российских университетов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов как устаревшую. Ранее профессиональное сообщество критиковало Рособрнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке). Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе. В Рособрнадзоре считают предложения избыточными и отмечают, что 96% из них уже реализуются, передает Ъ.

Действующая система государственной регламентации в высшем образовании (лицензирование и госаккредитация) позволила в 2012–2017 годах расчистить рынок от заведомо недобросовестных вузов, но теперь устарела и не отвечает задачам работы в условиях изменений в технологиях и структуре рынков. Об этом говорится в письме (есть у “Ъ”) президенту РФ Владимиру Путину от имени Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и Ассоциации «Глобальные университеты» (АГУ), в которые входят 50 крупнейших вузов РФ. Документ подписан председателем совета АВУР, ректором СПбГУ Николаем Кропачевым, председателем АГУ, ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым и президентом РСПП, председателем Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) Александром Шохиным.

При отсутствии сформированной системы независимой оценки качества образования госаккредитация зачастую сводится только к проверке условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, повторяя процедуры лицензирования, носит исключительно документарный характер»,— утверждают авторы письма. По их мнению, эксперты, проводящие проверки, «часто не обладают достаточной квалификацией и репутацией для принятия самостоятельных решений и содержания потенциала вуза и качества образовательной программы».

Ранее профессиональное сообщество неоднократно выступало с критикой действующей системы оценки вузов. В частности, претензии были связаны с лишением лицензии на образовательную деятельность Европейского университета в Санкт-Петербурге (2017 год) и приостановкой в июне 2018 года госаккредитации образовательных программ Шанинки. «Рособрнадзор дискредитировал себя серией последних решений, эта структура уже давно завалила университеты никому не нужной работой,— считает преподаватель Шанинки, профессор политической философии Григорий Юдин.— Профессора и преподаватели по всей стране тратят часы и недели рабочего времени на подготовку гигантской бессмысленной документации для отчетов». Рособрнадзор по итогам своих проверок отстреливает лучшие университеты, добавляет господин Юдин: «Если у Рособрнадзора и была какая-то функция, то он ее выполнил и должен быть ликвидирован. Оценку качества образования должно проводить само академическое сообщество по адекватным и содержательным критериям».

Представители вузов в письме президенту предлагают разработать и внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования вместо системы госаккредитации. Авторы обращения предлагают перейти от проверок силами ведомственных экспертов к проверкам уполномоченными федеральными учебно-методическими объединениями совместно с профильными советами по профессиональным квалификациям, с привлечением представителей работодателей и профессионального образовательного сообщества. Авторы обращения предлагают перейти от бинарной к градуированной оценке качества образования, чтобы учесть разную степень выполнения образовательными организациями требований к качеству научной и образовательной деятельности. Они считают необходимым переход от системы выявления нарушений и привлечения к ответственности за них к системе профилактики и помощи «отстающим» вузам.

Для этого предлагается использовать объективные и внешние по отношению к вузам данные, основанные на мониторинге деятельности образовательных организаций и рейтинге образовательных программ, понятном, в том числе, абитуриентам и работодателям: «Этот рейтинг должен быть публичным, данные могут быть опубликованы, например, на сайте Рособрнадзора или Минобрнауки,— пояснил “Ъ” Ярослав Кузьминов.— Важно, что этот рейтинг будет полностью лишен элементов субъективной оценки как чиновников, так и экспертов». Для отсечения слабейших образовательных программ члены ассоциаций предлагают вместо «вылавливания блох в документах» проводить выборочные проверки качества подготовки в виде независимого тестирования студентов второго-третьего курсов по пяти-шести ключевым предметам профессиональной образовательной деятельности: такую проверку могли бы проводить работодатели совместно с Рособрнадзором.

Многое из того, что в письме выдается за ноу-хау, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором, это примерно 96%. Оставшиеся 4% находятся в зоне ответственности самих вузов,— прокомментировал предложения начальник управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзора Сергей Рукавишников.— Например, коллеги говорят, что необходимо перейти от контрольно-запретительной методики работы к профилактике и предупреждению: я с этим согласен, и, более того, мы это уже сделали».

По его словам, модель, которая позволит сосредоточиться на проверках там, где риски высоки, и реже проверять вузы, которые не допускают нарушений, разработана ведомством год назад: «Мы ждем принятия федерального закона о контрольно-надзорной деятельности РФ, который позволит эту модель использовать». «Коллеги констатируют, что система контроля и надзора устарела и не отвечает задачам, требующим высокой гибкости образовательных программ. Но закон не запрещает вузам вносить изменения в программы»,— отмечает господин Рукавишников.

По его словам, утверждение, будто госаккредитация сводится только к проверке условий, «также противоречит законодательству»: «Это добровольная процедура проверки соответствия программ федеральным государственным образовательным стандартам, которые устанавливают минимальные требования, в их разработке принимает участие академическое сообщество. Рособрнадзор проверяет вузы на соблюдение этих стандартов: нам дали линейку, мы этой линейкой всех померили, кто не походит, тех мы попросили удалиться»,— говорит господин Рукавишников. По его словам, «коллеги рады, что благодаря этому недобросовестные вузы ушли, но теперь по каким-то причинам линейка больше не нравится, и начинают бить по рукам тех, кто измеряет, хотя ничего не мешает им внести изменения в стандарты, если они считают это необходимым».

«Если мы посмотрим на корпус экспертов, то увидим, что это сотрудники федеральных университетов, НИИ, научных организаций, которые подтвердили квалификацию и знания контрольно-надзорной деятельности,— поясняет Сергей Рукавишников.— Если бы коллеги из ВШЭ захотели принять участие в этой работе, они вправе это сделать после соответствующих испытаний». «В итоге получается, что менять систему государственной регламентации образовательной деятельности не нужно, она отвечает всем предъявляемым обществом требованиям»,— считает господин Рукавишников.

Тем временем представители академического сообщества просят Владимира Путина поручить правительству создать на базе Минобрнауки рабочую группу с участием представителей обеих ассоциаций, НСПК и Рособрнадзора. Они предлагают провести в 2018–2020 годах эксперимент по апробации новой модели, в котором приняли бы участие вузы—участники проекта «5–100» и региональные опорные университеты. До завершения эксперимента предлагается приостановить процедуры аккредитации для вузов, в нем участвующих. По словам господина Кузьминова, предложения уже поддержали Минобрнауки в лице первого замминистра Григория Трубникова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, а также глава ФАС Игорь Артемьев: все они присутствовали при их обсуждении.