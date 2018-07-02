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Уехать на ПМЖ в Германию хотят россияне

Эмиграционные настроения россиян-2018: каждый третий молодой человек хотел бы покинуть Родину, предпочтя для жизни Германию, США, Испанию.

2.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Уехать на ПМЖ в Германию хотят россияне

За год заметно снизилась доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух

Каждый третий опрошенный в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из России на постоянное место жительства за рубеж. ТОП-3 предпочтительных направлений эмиграции — Германия, США и Испания.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования, посвященного изучению эмиграционных настроений россиян.
Абсолютное большинство наших сограждан (88%) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. В последние год-два большинство россиян не отмечают роста числа выезжающих на постоянное место жительства в другие страны: 27% считают, что таких людей стало меньше, 27% — что их число не изменилось. О росте потока переселенцев сказали 23%. Родные и знакомые, покинувшие Родину в последние годы, есть у каждого четвертого опрошенного (26%): среди тех, кто путешествовал с туристическими целями за последние 2-3 года, эта доля составила 46%.

Доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной: в 2011-2018 гг. она колеблется в пределах 10-13%. В 2018 г. о желании уехать на ПМЖ в другую страну сказали 10% россиян. Прежде других такое стремление выказывает молодежь (среди 18-24-летних – 31%) и люди, путешествовавшие за последние 2-3 года (19-20%).

За год заметно снизилась доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух (с 17% в 2017 г. до 10% в 2018 г. – среди желающих уехать). Выбор страны проживания стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (собирать информацию о «будущей Родине», учить иностранный язык, консультироваться со знакомыми, переехавшими за границу и др.).

В последние годы 18% россиян путешествовали с туристическими целями, отправлялись на отдых или на лечение. Среди молодежи (18-24 года) эта доля составила 27%, тогда как среди старшего поколения (60 лет+) – только 14%. Три четверти россиян (74%) не выезжали за пределы России за последние 2-3 года.

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.

Источник: ВЦИОМ


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