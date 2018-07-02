Уголовное дело против журналиста возбудил СК Бердска по статье пособничество в растрате

В конце июня в Бердский суд поступило уголовное дело в отношении Анны Захаровой, экс-директора Центра информационно-материального обеспечения (ЦИМО). Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ее подозревают в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,1 млн рублей. По версии следствия, она выписала себе премий на такую сумму. Захарова находилась под домашним арестом почти год пока шло следствие.

Как оказалось, будучи директором ЦИМО, Анна Захарова незаконно, по версии обвинения, приняла на работу трех человек, выплачивая им зарплату за работу, которую они фактически не выполняли. Горбунов, Шапран и Кращук проходят как пособники ( ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Шапран — это супруга известного оппозиционера и активиста Виталия Шапрана Ника. Постановление о ее привлечении в качестве фигуранта уголовного дела датировано 8 июня 2018 года. Она уже написала жалобу в прокуратуру, настаивая на том, что в ЦИМО ее устроил бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик.

Ника Алексеевна просит защитить ее «от заведомо незаконного привлечения в качестве обвиняемой в преступлении, которое она не совершала и не могла совершить».

По версии следствия, в период времени с 11.01.2016 по 22.06.2016 года «при пособничестве Шапран Н.А., Захарова А.В., используя своё служебное положение руководителя МКУ «ЦИМО», из корыстных побуждений, совершила хищение вверенных ей бюджетных денежных средств, выделенных из бюджета МО г. Бердск в фонд оплаты труда работников МКУ «ЦИМО», путём растраты в размере 56 211 рублей 84 копейки». То есть, нанесен существенный ущерб муниципалитету.

По версии Шапран, в начале 2016 г. глава Бердска Евгений Шестернин поручил своему заместителю Александру Тужику трудоустроить ее в какое-нибудь профильное муниципальное предприятие, поскольку ей «было поручено выполнение важного муниципального задания по разработке проекта и последующему созданию структуры по эффективному влиянию на информационное пространство Бердска».

Выбор Тужика пал на ЦИМО. Ника Шапран, по ее словам, просто передала туда документы, даже не знакомясь ни с одним его сотрудником. Согласно трудовому договору от 11.01.2016 г. она работала на полставки и дистанционно в прямом подчинении у Тужика. Впрочем, в должностной инструкции также упомянута должность директора МКУ ЦИМО, которому она тоже должна была подчиняться (во вторую очередь).

Через несколько месяцев, по словам Шапран, она уволилась по собственному желанию, так как «работодатель (МО г. Бердск в лице его руководителей) так и не приступил к реализации ни одного из разработанных по его поручению проектов в информационной сфере». Проекты, по ее признанию, она разрабатывала в сотрудничестве со своим мужем Виталием Шапраном и «претензий со стороны городской администрации к качеству предлагаемых проектов не было».

А посему, считает Ника, никакого сговора с Захаровой быть не может и пособничества в преступлении тоже.

— Тужик был в соответствии с моей должностной инструкцией моим главным руководителем, принимал от меня выполненные работы и, безусловно, был в курсе выплачиваемого мне скудного муниципального денежного вознаграждения. Кстати, в его должностные обязанности входило и курирование нескольких муниципальных учреждений, в числе которых значится МКУ ЦИМО. То есть, ни одного рубля против воли собственника (МО Бердск) я не получила, а значит, не было преступления с моей стороны, — изложила Шапран в жалобе прокурору. — Я не только не совершала противоправных действий, а, напротив, старательно выполняла служебные поручения моего руководителя — первого заместителя главы Бердска.

Она собирала и анализировала информацию о публикациях в бердских СМИ по поводу тех или иных действий городской власти (включая комментарии пользователей), в письменном, электронном либо устном виде своевременно предоставляя эти обзоры своему руководству. Было и множество других смежных заданий. И это, по словам Шапран, подтвердил Тужик, допрошенный в качестве свидетеля: «Администрации города необходим был человек для сбора, подготовки и отслеживания информации, создания информационного пресс-центра, разработки клуба журналистов».

Ника Алексеевна даже подыскивала место под будущую структуру — Микрорайон, 15Б; ул. Ленина, 89/8; ул. Комсомольская, 23. Для создания муниципального пресс-клуба выбрали последний адрес. Кроме того, УКС уже получил задание для ремонта помещения.

Шапран утверждает, что ей не известно, есть ли нарушения штатного расписания ЦИМО в ее трудоустройстве. Но уверена, что бюджет сэкономил, взяв ее на работу на полставки и дистанционно. Она просит прокурора Бердска Романа Сивака отменить постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по уголовному делу.

Ника и Виталий Шапран в разное время выпускали разные издания, публиковались в разнообразных СМИ. Виталий Дмитриевич получил широкую известность своими критическими материалами о бердской власти, особенно в период правления севшего за взятку экс-мэра Ильи Потапова. Ранее он выступал в качестве политтехнолога в нескольких выборных кампаниях, а позже стал депутатом городского Совета Бердска, но в 2016 году его не переизбрали.

Первый замглавы Бердска Александр Тужик уволился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23апреля 2018 года по собственному желанию. Как раз после того, как разгорелись финансовые скандалы в ЦИМО и управлении финансов. И когда двое сотрудников были признаны судом виновными — одна, Яна Ведяшкина, в присвоении 7,3 млн рублей, вторая, экс-начфин ирина Вагнер, в халатности.