Искали унесенного на надувном матрасе в Обское море спасатели из Бердска

В район новосибирской ГЭС на спасение унесенного от берега Обского моря на надувном матрасе мужчины отправились вечером 29 июня сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

По словам спасателя бердского ПСО Натальи Дмитриевой, из единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что мужчину на надувном матрасе унесло течением далеко от берега. Спасатели выехали на указанное в районе Новосибирской ГЭС место, но не обнаружили ни мужчины, ни матраса. После безрезультатных поисков вернулись на базу.

— Вероятно, мужчина справился сам или ему помогли добраться до берега, — предполагает Наталья Дмитриева.

Прошлым летом бердские спасатели трижды спасали людей на надувных матрасах, унесенных в Новосибирское водохранилище.

В конце июля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» две 30-летние бердчанки перепугались, когда их стало уносить на матрасе от берега. Они понимали, что самостоятельно не вернуться на пляж. Только надеялись, что кто-нибудь придет на помощь. Отдыхающие, заметившие, что надувное «плавсредство» ушло далеко от берега, позвонили в МЧС. Спасатели транспортировали девушек на берег.

Спасатели на катере 22 июня патрулировали Обское море, когда заметили, что в полутора километрах от пляжа «Старый Бердск» что-то темнеет на воде. Подошли поближе и обнаружили пятерых мальчишек на двух надувных матрасах. Ветер вынес их в море от пляжа «Старый Бердск». Они гребли руками. Но это не приближало их к заветной цели. Матрас закрепили тросом и отбуксировали 14-летних школьников к берегу.

Бердчанин 17 июня плавал на матрасе в районе парка отдыха «На камнях» и не заметил, как течением его понесло в море. Родные забили тревогу, когда не увидели его на прежнем месте. Спасатели обнаружили отдыхающего в километре от берега. С пляжа его не было видно, он превратился в точку. Медицинская помощь бердчанину не понадобилась.