КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
Продам 89139475128
Продам 2-ю квартиру, т 8-913-947-44-27 Елена
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Продам квартиру
продам
Продам 1-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Уехать на ПМЖ в Германию хотят россияне

Угрозу эпидемии из-за фекальной аварии проверяет Роспотребнадзор в Бердске

Жестоко избитого 7-классника у школы №10 реабилитируют в центре «Ортос» Бердска

Суд наказал принудительными работами разрубившего памятник Николаю II в Новосибирске

TOYOTA лишилась заднего колеса в ДТП на дороге в центре Бердска

Изменить систему аккредитации просят Путина вузы России

Искали унесенного на надувном матрасе в Обское море спасатели из Бердска

Уголовное дело против журналиста возбудил СК Бердска по статье пособничество в растрате

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Искали унесенного на надувном матрасе в Обское море спасатели из Бердска

Поиски спасателей не увенчались успехом. Вероятно мужчине кто-то помог или он смог самостоятельно добраться до берега.

2.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Искали унесенного на надувном матрасе в Обское море спасатели из Бердска

Спасатели помогают людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию на воде

В район новосибирской ГЭС на спасение унесенного от берега Обского моря на надувном матрасе мужчины отправились вечером 29 июня сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

По словам спасателя бердского ПСО Натальи Дмитриевой, из единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что мужчину на надувном матрасе унесло течением далеко от берега. Спасатели выехали на указанное в районе Новосибирской ГЭС место, но не обнаружили ни мужчины, ни матраса. После безрезультатных поисков вернулись на базу.

— Вероятно, мужчина справился сам или ему помогли добраться до берега, — предполагает Наталья Дмитриева.

Прошлым летом бердские спасатели трижды спасали людей на надувных матрасах, унесенных в Новосибирское водохранилище.

В конце июля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» две 30-летние бердчанки перепугались, когда их стало уносить на матрасе от берега. Они понимали, что самостоятельно не вернуться на пляж. Только надеялись, что кто-нибудь придет на помощь. Отдыхающие, заметившие, что надувное «плавсредство» ушло далеко от берега, позвонили в МЧС. Спасатели транспортировали девушек на берег.

Спасатели на катере 22 июня патрулировали Обское море, когда заметили, что в полутора километрах от пляжа «Старый Бердск» что-то темнеет на воде. Подошли поближе и обнаружили пятерых мальчишек на двух надувных матрасах. Ветер вынес их в море от пляжа «Старый Бердск». Они гребли руками. Но это не приближало их к заветной цели. Матрас закрепили тросом и отбуксировали 14-летних школьников к берегу.

Бердчанин 17 июня плавал на матрасе в районе парка отдыха «На камнях» и не заметил, как течением его понесло в море. Родные забили тревогу, когда не увидели его на прежнем месте. Спасатели обнаружили отдыхающего в километре от берега. С пляжа его не было видно, он превратился в точку. Медицинская помощь бердчанину не понадобилась.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск» Уехать на ПМЖ в Германию хотят россияне

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Воткнул парус и ушел в море…
    ——————-
    Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду – понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
    Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. (С)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 14500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика