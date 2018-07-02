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Футбольные фанаты после победы сборной России над испанцами пускали салюты в Бердске

Болельщики бегали по городу и кричали. На место выезжали полицейские и утихомиривали нарушителей тишины. Радовавшиеся победе российских футболистов не совершили преступлений.

2.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Футбольные фанаты после победы сборной России над испанцами пускали салюты в Бердске

В ночь на второе июля полицейские получили от бердчан несколько жалоб по нарушению тишины и покоя

Поздравил всех с победой российских футболистов в 1/8 финала чемпионата мира на совещании чиновников 2 июля мэр Бердска Евгений Шестернин.

Сборная России по футболу 1 июля в серии пенальти победила команду Испании и вышла в четвертьфинал мирового первенства. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее были россияне – 4:3.

Евгений Шестернин поинтересовался у начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова, не нарушали ли футбольные фанаты, следившие за ходом игры, вечером 1 июля порядок в городе.

— Нарушения порядка были. Молодые люди бегали по городу и кричали. Поступил ряд сообщений от жителей. Выезжали, принимали меры. Это не было связано с повреждением имущества и какими-либо преступлениями, — рассказал Владимир Соколов.

Кроме того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», радовавшиеся победе российской сборной над Испанией футбольные фанаты на автомобилях сигналили, а в некоторых уголках города даже запускали фейерверки.


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(1) Комментарий

  1. Кира

    Господи уже людям порадоваться не дадут :-D :-D

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