Разрушенную из-за ремонта коллектора детскую площадку восстанавливают в Бердске

Сегодня, 2 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что детская площадка у дома №20А по улице Рогачева начала принимать человеческий вид.

Напомним, 13 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что для восстановления детской площадки, разрушенной во время ремонта канализационного коллектора, доставили плодородную землю.

На сегодняшний день привезенный грунт разровняли. Детскую площадку с парой качелей и лавочками засыпали мелким гравием и обнесли декоративным забором.

Место будущего тротуара засыпано щебенкой и подготовлено к укладке асфальта.

Сегодня, 2 июля, на совещании в мэрии дежурный по городу чиновник отметила, что благоустройство этой площадки, как и многих других в Бердске, еще не завершено.

— Завезенный ранее грунт разровняли, участок защебенили. Комбинат бытовых услуг сейчас проводит работы по выбору подрядчика. Дальнейшие работы по благоустройству выполним в ближайшее время, — сказала дежурная по городу.

Кроме того, директор комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук отдельно отметил, что все благоустройство города будет окончено до конца лета.