Дренаж в Бердске: Разрушается дорога у первого дренажного колодца

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 20 июня случился прорыв водопроводной трубы в непосредственной близости от строительной площадки первого дренажного колодца у слияния улиц Красноармейской и Березовой в Бердске.

Напомним, что утром 20 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что у первого колодца системы лучевого дренажа обвалилась земля.

Для устранения аварии КБУ пришлось отключить подачу холодной воды в Микрорайон.

Из-за размытия и осадки грунта вблизи колодца образовался провал асфальтового покрытия проезжей части улицы Красноармейской. Вокруг провала установили предупреждающие знаки.

Сегодня, 2 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что на данный момент идет подготовка к ремонту дороги у строительной площадки дренажного колодца.

— Тендерные процедуры закончились, есть победитель аукциона. Сейчас идет подписание договора. У подрядчика, который выиграл тендер на восстановление асфальтового покрытия, несколько адресов для ремонта и в числе их как раз перекресток Красноармейской и Березовой. О сроках ремонта будет известно позднее, — сообщил Александр Алексеенко.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.