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Дренаж в Бердске: Разрушается дорога у первого дренажного колодца

Пока выбирают подрядчика для ремонта проезжей части, вокруг ямы выставляют предупреждающие знаки.

2.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 4 коммент.

Дренаж в Бердске: Разрушается дорога у первого дренажного колодца

Из-за осадки грунта проваливается асфальт на улице Красноармейской в Бердске

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 20 июня случился прорыв водопроводной трубы в непосредственной близости от строительной площадки первого дренажного колодца у слияния улиц Красноармейской и Березовой в Бердске.

Напомним, что утром 20 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что у первого колодца системы лучевого дренажа обвалилась земля.

Дренаж в Бердске: Разрушается дорога у первого дренажного колодца

Провал грунта у колодца повлек за собой осадку за забором строительной площадки в Бердске

Для устранения аварии КБУ пришлось отключить подачу холодной воды в Микрорайон.

Из-за размытия и осадки грунта вблизи колодца образовался провал асфальтового покрытия проезжей части улицы Красноармейской. Вокруг провала установили предупреждающие знаки.

Сегодня, 2 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что на данный момент идет подготовка к ремонту дороги у строительной площадки дренажного колодца.

 

Дренаж в Бердске: Разрушается дорога у первого дренажного колодца

провал на проезжей части улицы Красноармейской в Бердске

— Тендерные процедуры закончились, есть победитель аукциона. Сейчас идет подписание договора. У подрядчика, который выиграл тендер на восстановление асфальтового покрытия, несколько адресов для ремонта и в числе их как раз перекресток Красноармейской и Березовой. О сроках ремонта будет известно позднее, — сообщил Александр Алексеенко.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.


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(4) Комментариев

  1. BouH

    Вопрос только в каких объемах будет производится ремонт.Помнится на Красноармейской лет надцать назад напротив улицы Мира на метр вглубь выбирали грунт,делали подушку и засыпали щебнем,а затем асфальтировали.Не особо помогло.Здесь насколько вглубь копать будут и как будут укреплять дорогу?Или как всегда высыпят пару самосвалов щебенки и сверху закатают асфальтом?

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  2. Аноним

    НВР: да вроде бы обычные, но с таких неприметных и начинаются катастрофы))
    https://www.infoniac.ru/news/Samye-strashnye-bol-shie-dyry-v-zemle.html

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  3. Аноним

    Господа из КБУ!!!!
    Сделайте уже тротуар и пешеходный переход на Красноармейской — Рогачева!!!
    (Только чур тротуар без лестницы.)

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    • Аноним

      Господин Аноним!
      По вдоль Красноармейской только по полметра с каждой стороны принадлежит муниципалитету — как раз где столбы установлены.

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