Дренаж в Бердске: Разрушается дорога у первого дренажного колодца

Из-за осадки грунта проваливается асфальт на улице Красноармейской в Бердске
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 20 июня случился прорыв водопроводной трубы в непосредственной близости от строительной площадки первого дренажного колодца у слияния улиц Красноармейской и Березовой в Бердске.
Напомним, что утром 20 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что у первого колодца системы лучевого дренажа обвалилась земля.
Провал грунта у колодца повлек за собой осадку за забором строительной площадки в Бердске
Для устранения аварии КБУ пришлось отключить подачу холодной воды в Микрорайон.
Из-за размытия и осадки грунта вблизи колодца образовался провал асфальтового покрытия проезжей части улицы Красноармейской. Вокруг провала установили предупреждающие знаки.
Сегодня, 2 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что на данный момент идет подготовка к ремонту дороги у строительной площадки дренажного колодца.
провал на проезжей части улицы Красноармейской в Бердске
— Тендерные процедуры закончились, есть победитель аукциона. Сейчас идет подписание договора. У подрядчика, который выиграл тендер на восстановление асфальтового покрытия, несколько адресов для ремонта и в числе их как раз перекресток Красноармейской и Березовой. О сроках ремонта будет известно позднее, — сообщил Александр Алексеенко.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.
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Вопрос только в каких объемах будет производится ремонт.Помнится на Красноармейской лет надцать назад напротив улицы Мира на метр вглубь выбирали грунт,делали подушку и засыпали щебнем,а затем асфальтировали.Не особо помогло.Здесь насколько вглубь копать будут и как будут укреплять дорогу?Или как всегда высыпят пару самосвалов щебенки и сверху закатают асфальтом?
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НВР: да вроде бы обычные, но с таких неприметных и начинаются катастрофы))
https://www.infoniac.ru/news/Samye-strashnye-bol-shie-dyry-v-zemle.html
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Господа из КБУ!!!!
Сделайте уже тротуар и пешеходный переход на Красноармейской — Рогачева!!!
(Только чур тротуар без лестницы.)
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Господин Аноним!
По вдоль Красноармейской только по полметра с каждой стороны принадлежит муниципалитету — как раз где столбы установлены.
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