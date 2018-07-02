Повешенными 11 членов одной семьи нашли в Индии

В Нью-Дели нашли повешенными 11 человек, принадлежавших к одной семье. Об этом в понедельник, 2 июля, рассказали «Известия» со ссылкой на газету The Indian Express.

«В ходе расследования мы обнаружили, что дом не был разграблен и никаких ценностей похищено не было. На женщинах были золотые украшения, сотовые телефоны также не пропали», — сообщил один из полицейских.

Полиция обнаружила тела 77-летней женщины, ее дочери, двух сыновей, их жен и пятерых внуков с завязанными глазами и ртами. Отмечается, что рядом с телами обнаружили рукописи мистического свойства.

Семья проживала в этом районе почти два десятилетия и занималась мелким бизнесом по производству и торговле фанерой.