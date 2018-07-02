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Ростелеком провел интернет еще в 13 малых населенных пунктов Новосибирской области

«Ростелеком» продолжает реализацию федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Новосибирской области.

2.07.2018 Нет комментариев

Ростелеком провел интернет еще в 13 малых населенных пунктов Новосибирской областиВ июле 2018 года беспроводной бесплатный интернет через точки wi-fi-доступа получили жители девяти сел Барабинского района и четырех населенных пунктов Венгеровского, Тогучинского и Чановского районов.
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) к этим селам начали прокладывать в 2017 году. В текущем оставалось только смонтировать точки доступа, настроить сигнал wi-fi для приема и протестировать. Жители уже могут пользоваться интернетом на скорости 10 Мбит/с. Точка доступа раздает wi-fi в радиусе до 100 метров.
В Барабинском районе выход во всемирную сеть теперь есть в деревнях: Бадажки, Бакмасиха, Белово, Казанцево, Кармакла, Квашнино, Старощербаково и селе Новониколаевка. Еще пять населенных пунктов района войдут в число «интернетизированных» в следующем месяце.
В Венгеровском районе пользоваться бесплатным интернетом уже могут жители села Ключевая, в Чановском районе – Васильевки и Щеглова. В Тогучинском и Купинском wi-fi появился на станции Восточная и деревне Новорозино.
Практически все объекты с интернет-оборудованием размещены в центре сел, чтобы в зоне уверенного приема сигнала wi-fi оказались общественно-значимые объекты: школы, больницы, библиотеки, сельские администрации.
Напомним, что к концу 2018 года Новосибирский филиала «Ростелекома», с учетом уже перечисленных, подключит точки коллективного wi-fi-доступа в 55 населенных пунктах, в которых проживает от 250 до 500 человек. 1000 километров волоконно-оптических до будущих станций уже построены.
«Новосибирская область лидирует среди российских регионов по темпам реализации программы УЦН, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – В прошлом году мы выполнили двухлетний план строительства магистральных линий связи. Это позволяет приблизить цифровую реальность для сельского населения. Благодаря государственно-частному партнерству и собственным инвестициям мы обеспечиваем жителей и социальные объекты широкополосным доступом в интернет, достраивая линии связи в отдаленные населенные пункты, не вошедшие в федеральную программу».
Федеральный проект УЦН стартовал в 2015 году. За это время «Ростелеком» в Новосибирской области построил почти три тысячи километров ВОЛС до 184 сел. Всего в этот проект в регионе вошли 279 малых населенных пунктов. Полностью завершить его реализацию компания планирует до 2021 года.


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