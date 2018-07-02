Один дома: Ребенок закрылся в квартире с готовящимся на плите обедом в Бердске

После полудня сегодня, 2 июля, бердские спасатели выехали на помощь молодой семье. Тревожный звонок поступил в поисково-спасательный отряд, дислоцированный в Бердске, из одного из домов на ул. Спортивной.

Родители сообщили, что маленький ребенок случайно захлопнул дверь, когда они вышли из квартиры. В силу возраста малыш не смог самостоятельно открыть дверь маме и папе. Поэтому они вызвали спасателей.

Родители переживают за безопасность ребенка, поскольку на включенной плите готовится обед, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный ПСО.

В эти минуты спасатели вскрывают квартиру с надеждой, что с ребенком ничего страшного не случилось.