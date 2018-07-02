Землетрясение зафиксировано в соседнем с Бердском районе

Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в Новосибирской области в воскресенье в 54 км юго-восточнее Новосибирска, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:11 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 54.77 градуса северной широты и 83.68 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 6,5 км от населенного пункта Елбаши.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия, передает «Интерфакс».