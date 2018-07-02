Почему полиция не арестовала орущих ночью в Бердске?

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Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Так то вполне обоснование празднования события масштаба страны!
Что вы за нытики то
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Повышение тарифов услуг ЖКХ с 1 июля что ли?
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Неплохие фоторепортажи о поводе празднования:
-https://www.rbc.ru/photoreport/02/07/2018/5b393a269a79474d06629007
— https://www.rbc.ru/photoreport/01/07/2018/5b3911689a794745e9206fd7
Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что сборная России, с которой его команде предстоит сыграть в четвертьфинале ЧМ, является «великим соперником».
На фоне проигрыша таких команд как Германия, а также вылета с ЧМ-2018 Роналду и Месси — сборная России действительно заслуживает похвалы!
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А что за событие?Никак ЧМ2018 выиграли?
Rotana Doha готовьтесь к 7 числу,покупайте беруши ибо крики будут в 3-4 часа ночи независимо от исхода матча.
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Не нытики, вообще то в понедельник на работу
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