ЧС в Бердске: Нечистоты текут в переулок Урицкого из-за нового засора

Сегодня, 2 июля, в переулке Урицкого в Бердске работает бригада сотрудников Комбината бытовых услуг. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила жительница переулка Ольга Николаевна.

— Много мужчин, все в оранжевых спецовках. И большая машина, как цистерна. Что они тут будут делать? — задала вопрос Ольга Николаевна.

Напомним, что из-за аварии канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске, жители переулка Урицкого столкнулись с канализационными стоками, хлынувшими из колодцев по дорогам, огородам и частным домам.

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники выясняют техническую возможность вскрытия колодца канализации.

— Есть вероятность, что колодец в районе переулка Урицкого также заилился. Из-за этого сейчас и происходят время от времени выходы канализационных вод в районе переулка. Будем разбираться, — сказал Александр Алексеевич.

Автор видео Слава Душин



«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.