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ЧС в Бердске: Нечистоты текут в переулок Урицкого из-за нового засора

Коммунальщики выясняет, виноват ли новый засор в потоке фекалий. Возможно, заилился канализационный колодец.(ВИДЕО)

2.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

ЧС в Бердске: Нечистоты текут в переулок Урицкого из за нового засора

Фекальные стоки продолжают свой бег по переулку Урицкого в Бердске

Сегодня, 2 июля, в переулке Урицкого в Бердске работает бригада сотрудников Комбината бытовых услуг. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила жительница переулка Ольга Николаевна.

— Много мужчин, все в оранжевых спецовках. И большая машина, как цистерна. Что они тут будут делать? — задала вопрос Ольга Николаевна.

Напомним, что из-за аварии канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске, жители переулка Урицкого столкнулись с канализационными стоками, хлынувшими из колодцев по дорогам, огородам и частным домам.

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники выясняют техническую возможность вскрытия колодца канализации.

— Есть вероятность, что колодец в районе переулка Урицкого также заилился. Из-за этого сейчас и происходят время от времени выходы канализационных вод в районе переулка. Будем разбираться, — сказал Александр Алексеевич.

Автор видео Слава Душин

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Уже совсем не смешно.

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