Довольны остановками жители Бердска

Бердск — город хоть и не большой, зато очень оживленный. Ежедневно общественный транспорт перевозит сотни и тысячи бердчан. Для города с таким плотным трафиком особое значение имеет расположение и состояние остановочных павильонов.

«Курьер. Среда. Бердск» решил провести инспекцию и вынести качество остановок и остановочных павильонов на суд общественности. На фотографиях представлены как самые популярные и загруженные остановки, так и одиноко стоящие остановочные навесы.