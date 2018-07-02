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ЧС в Бердске: 100 метров нового коллектора зальют в бетонный саркофаг

50 метров канализационной трубы полностью сделаны, еще 50 готовят к бетонированию. Коммунальщики меняют разрушенный бетонный коллектор. При работах порвали водопроводы в трех частных домах.

2.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

ЧС в Бердске: 100 метров нового коллектора зальют в бетонный саркофаг

100 метров трубы зальют в бетонный саркофаг в Бердске

Сегодня, 2 июля, продолжаются работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе, расположенном на улице Ушакова в Бердске.

Напомним, что 20 июня произошел обвал грунта над съеденным газами сводом коллектора. Рухнувший грунт образовал пробку, из-за которой сточные воды вышли из системы канализации и хлынули на дороги и огороды частного сектора в районе переулков Краснофлотского и Урицкого.

В понедельник замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о результатах, достигнутых к утру 2 июля.

— На прошедших выходных перекачка сточных вод производилась тремя помпами. Сегодня в связи с уменьшающейся нагрузкой, планируется вывести из работы одну из помп. У нас были проблемы при раскопках: у троих жителей порвали водопровод с холодной водой. На данный момент все порывы устранены, — поведал о трудностях Александр Алексеевич.

На сегодняшний день в русло коллектора уложено и смонтировано более 100 метров новой трубы. 50 метров из них залиты в бетон и засыпаны песком.

— На сегодня запланировано дальнейшее возведение опалубки и заливка в бетон смонтированной трубы. Кроме того, известно, что подрядчик готов доставить еще 30 метров трубы и приступить к монтажу, — рассказал о планах Алексеенко.

Как сообщил Александр Алексеевич, за минувшие выходные глобальных выходов стоков со стороны переулков Урицкого и Краснофлотского не было. Сегодня утром выход стоков был и продолжается сейчас, но уже незначительный.

Прямо сейчас в переулке Урицкого присутствуют сотрудники КБУ в сопровождении автоцистерны. О цели их визита «Курьер. Среда. Бердск» сообщив в ближайшее время.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    У нас были проблемы при раскопках: у троих жителей порвали водопровод с холодной водой. На данный момент все порывы устранены, — поведал о трудностях Александр Алексеевич.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/02/361237-chs-v-berdske-100-metrov-novogo-kollektora-zalyut-v-betonnyj-sarkofag а почему вопрос так получилось??????

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    • алексей

      а получилось так потому что неизвестно у кого когда и где заложена труба.а шурфить лопатами предполагаемые места по времени долго

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  2. Adeli

    Если люди врезались в водовод законно, то должны быть схемы врезки. Либо все порывы были незаконных врезок, либо в кбу такоооооой бардак, Что дальше уже некуда!

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