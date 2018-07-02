На украинском подписали Крымский мост на картах Google

Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.

На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись «Кримський Мiст».

Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой, передает РИА Новости.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением.

В середине июня инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.