На украинском подписали Крымский мост на картах Google

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«Сервис Google Maps подписал…» Так это проблемы сервиса. Граждане разберутся и без него!
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На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись «Кримський Мiст», — очень толерантные и культурные, эти гугли.
Не исключено, что надпись на украинском сделана по просьбе фсб для украинцев, не владеющих русским.))
https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/22_a_11759989.shtml
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скоро все русские выкинут GPS и перейдут на ГЛОНАСС, а там навигация как надо — с Крымским (российским) мостом!
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какая связь между спутниками навигации и программным софтом у конечного пользователя?
Я правильно понимаю что, по вашей версии, если я отключу GPS и оставлю только ГЛОНАСС, то гугл-карты автоматически изменят названия?
А если отключу и глонасс и оставлю Beidou, то всё станет на китайском?
ps. может это будет для вас сюрпризом, но гугл-карты можно открыть и смотреть вообще без подключения к спутникам))
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карты нужны (в основном) населению для автомобильной навигации. Отсюда вывод — переходите на ГЛОНАСС навигаторы и будете с русскими картами всегда!
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