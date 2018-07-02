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На украинском подписали Крымский мост на картах Google

Построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

2.07.2018 Фото: twitter.com/ludmiladeyalta 5 коммент.

На украинском подписали Крымский мост на картах Google

Ближе к самому Крыму подписано «Кримський Мiст»

Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.

На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись «Кримський Мiст».

Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой, передает РИА Новости.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением.

В середине июня инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.


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(5) Комментариев

  1. Гость

    «Сервис Google Maps подписал…» Так это проблемы сервиса. Граждане разберутся и без него! :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись «Кримський Мiст», — очень толерантные и культурные, эти гугли.
    Не исключено, что надпись на украинском сделана по просьбе фсб для украинцев, не владеющих русским.))
    https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/22_a_11759989.shtml

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  3. рузськiй мiст

    скоро все русские выкинут GPS и перейдут на ГЛОНАСС, а там навигация как надо — с Крымским (российским) мостом!

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    • a.danilov

      какая связь между спутниками навигации и программным софтом у конечного пользователя?

      Я правильно понимаю что, по вашей версии, если я отключу GPS и оставлю только ГЛОНАСС, то гугл-карты автоматически изменят названия?
      А если отключу и глонасс и оставлю Beidou, то всё станет на китайском?

      ps. может это будет для вас сюрпризом, но гугл-карты можно открыть и смотреть вообще без подключения к спутникам))

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      • Аноним

        карты нужны (в основном) населению для автомобильной навигации. Отсюда вывод — переходите на ГЛОНАСС навигаторы и будете с русскими картами всегда! :-D

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