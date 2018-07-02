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Не ходят к участковым полиции в часы приема жители Бердска

Бердчане жалуются, что не могут попасть к участковым. Но их можно застать на опорных участках только в приемные часы.

2.07.2018 Автор: Галина Панчева Один комментарий

Не ходят к участковым полиции в часы приема жители Бердска

В городе расположены четыре опорных пункта участковых уполномоченных полиции

Не могут попасть на прием к участковым уполномоченным полиции жители Бердска. Многие даже не знают их в лицо.

Участковые работают на своих участках практически круглосуточно, сообщил на информационном часе после июньской сессии совета депутатов заместитель начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

— Люди жалуются, что не могут попасть на прием. Не могут застать участкового на месте. Если бы у нас было достаточное количество часов, чтобы только работал, сидел и принимал людей, то было бы, конечно, хорошо. Но приходится участковым еще и исполнять обязанности за тех, кто в отпуске, на больничном, в командировках. У нас 20 человек уехали. У нас есть некомплект, что сильно сказывается. Чтобы попасть к участковому на прием, у нас есть определенные часы в понедельник, четверг, субботу. В эти часы я несколько раз специально приезжал на опорные участки и ни одного гражданина не было. Может быть, люди будут подстраиваться под режим работы участковых, а не участковые под их режим, — объяснил Волгин.

Даже при недостаточном количестве участковых полицейские должны стараться работать тем составом, который есть, подчеркнула депутат Елена Белова.

— Создается впечатление, что полиция работает плохо, и жители об этом говорят. И участковых найти не могут, и на вызовы полиция не приезжает, — отметила Елена Белова.

Участковые пункты отдела МВД по Бердску располагаются по ул. К.Маркса 2а, Комсомольская 32, Карла Маркса, 62 и Микрорайон, 15Б.

Участковые уполномоченные полиции принимают граждан в понедельник, четверг с 17.00 до 19.00, в субботу — с 10 до 13.


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(1) Комментарий

  1. Adeli

    Любопытно, что делает участковый в командировке. Зачем ему туда?

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