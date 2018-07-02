Насильно отрезавшие челку любителю аниме получили 2 и 1,5 года условно в Новосибирске

В пятницу, 29 июня, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум молодым людям, которые в январе 2017 года насильно отрезали чёлку своему знакомому.

«Они факт того, что обрезали эту чёлку, признали, но не признали квалифицирующий признак по мотивам ненависти и вражды к социальной группе», — сообщили в суде.

Подсудимые получили условные сроки. При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, в частности несовершеннолетний возраст обвиняемых и частичное признание вины. Молодые люди извинились и раскаялись.

Старший из подсудимых получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, младший — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Их признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору).

Осуждённые уже достигли совершеннолетнего возраста, хотя во время нападения в январе 2017 года одному из них было 16 лет, а другому — 17.

7 января прошлого года на YouTube появилось видео, на котором подсудимые обрезают чёлку своему знакомому. Этот ролик привлек внимание полиции, а затем стал поводом для возбуждения уголовного дела в СК РФ по Новосибирской области.

Видео youtube.com

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В следственном управлении сообщали, что в тот день подростки увидели в «Ауре» знакомого 18-летнего неформала, увлекающегося аниме. Они попросили юношу выйти вместе с ними на улицу и прилюдно — на глазах у ещё двух знакомых подростков — начали предъявлять претензии по поводу длины его волос. После этого они избили молодого человека и ножом отрезали часть волос.

Происходящее нападавшие записывали на видео. Попав в Сеть, ролик вызвал широкий общественный резонанс. За молодого человека вступился известный блогер Kamikadzedead, писал «Курьер.Среда.Бердск».

— Фигуранты дела, находясь в общественном месте, действуя в присутствии двух знакомых им юношей, высказали потерпевшему претензии по поводу длины волос его прически, нанесли ему множественные удары в область туловища и верхних конечностей, а затем с использованием лезвия ножа отрезали часть волос с головы потерпевшего, — сообщили в СК.

По мнению осужденных, мотивом нападения было то, что «он плохо себя в быту ведёт, девушкам грубит, был замечен в мелких хищениях».