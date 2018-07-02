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Путин составил план по борьбе с коррупцией до 2020 года

Президент поручил усовершенствовать систему запретов и порядок получения подарков отдельными категориями работников.

2.07.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин составил план по борьбе с коррупцией до 2020 года

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также высшим должностным лицам субъектов Федерации рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

Доклады об исполнении этого пункта должны быть представлены к 1 октября.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

Указ вступил в силу со дня подписания — 29 июня.

Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

В частности, правительство должно будет до 1 ноября разработать и внести в Госдуму законопроекты, которые предусматривают распространение этих запретов на работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления, совершенствование антикоррупционных стандартов и мер ответственности за несоблюдение запретов. Кроме того, президент поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова, передает РИА Новости. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.


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