Путин составил план по борьбе с коррупцией до 2020 года
Густой утренний туман накрыл Бердск
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С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ в России
Плату за дождь внесли в коммунальные платежки в Пермском крае
Регистрировать третий пол разрешил Конституционный суд Австрии
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Пожалуется в Верховный суд застройщик «запрещенной» 9-этажки у парка Победы в Бердске
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