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Густой утренний туман накрыл Бердск

На дорогах с утра плохая видимость. Синоптики прогнозируют в первой половине дня грозы.

2.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Густой утренний туман накрыл Бердск

Туман в Бердске

Утром в понедельник, 2 июля, густой туман окутал Бердск. Видимость на дорогах существенно снизилась, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» автомобилисты, особенно на бердском участке трассы Р-256. Впрочем, на жизнедеятельности городских служб и горожанах это никак не отразилась.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города, звонков от бердчан в связи с туманом не поступало.

Образуется туман, как правило, рано утром или же по ночам над водоемами и в низинах. Образование тумана связано с холодным потоком воздуха, спускающимся на теплые поверхности воды или суши.

По сообщениям синоптиков, сегодня в Бердске в первой половине дня возможны грозы. Температура воздуха — +23 градуса.


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