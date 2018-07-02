Россия победила Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

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с одной стороны , очень рад…
с другой стороны, смотрю Россию 24 и под победным репортажем вижу бегущую строку : в России с 1 июля повысились акцизы на сигареты и алкоголь на на 10%….)
так бы и писали честно : спонсор российской сборной по футболу — весь народ , от пенсионеров до простых граждан )
Если наша сборная дойдет до финала, боюсь,ограбят не только нас , но и наших детей/внуков…
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