Россия победила Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, пишет РИА Новости.

Основное время встречи на московском стадионе «Лужники» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

В Бердске через несколько мгновений после завершения матча — горожане вышли на улицу и бурно выражали эмоции: криками и автомобильными сигналами.