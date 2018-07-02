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Россия победила Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Основное время встречи на московском стадионе «Лужники» завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

2.07.2018 Один комментарий

Россия победила Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ 2018

Россия обыграла Испанию по пенальти 4:3

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, пишет РИА Новости.

Основное время встречи на московском стадионе «Лужники» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

В Бердске через несколько мгновений после завершения матча — горожане вышли на улицу и бурно выражали эмоции: криками и автомобильными сигналами.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    с одной стороны , очень рад…
    с другой стороны, смотрю Россию 24 и под победным репортажем вижу бегущую строку : в России с 1 июля повысились акцизы на сигареты и алкоголь на на 10%….)
    так бы и писали честно : спонсор российской сборной по футболу — весь народ , от пенсионеров до простых граждан )
    Если наша сборная дойдет до финала, боюсь,ограбят не только нас , но и наших детей/внуков…

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