Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

В последние годы участились случаи встреч с гадюками как в черте города, так и в садовых обществах Бердска. Пока дачники и любители побродить по лесу не встречались с гадами. Но настанет момент, когда они активизируются и начнут кусать. И это время наступит совсем скоро.

В мае 2017 года гадюки покусали двоих детей. Одного малыша змея укусила на территории Речуновской зоны отдыха, второго – на даче рядом с Микрорайном. Одному из покусанных детей было пять лет, другому – семь.

Рептилию в 2016 году, напомним, бердчанин поймал на территории санатория «Сибиряк». Потом выпустил ее подальше в лесу, где не ходят отдыхающие. Садоводы СНТ «Отдых» нашли на своем участке трех гадюк. Двух поймали, одна уползла.

Годом раньше дачники еще одного бердского садового общества встретили рядом со своими дачами ползущую по проезжей дороге гадюку. Ядовитого гада бердчане видели и возле ТЦ «Сибирский Версаль» в центре города.

В июне 2015 года житель Бердска, отдыхавший в Искитимском районе, поймал в лесу гадюку и устроил с ней селфи. Неблагодарный гад тяпнул его за палец.

В 2014 году гадюка укусила за палец рабочего, занимающегося благоустройством во дворе дома №77 по ул. Островского. Строитель попал в больницу и провел там несколько дней. Змею помиловали и выпустили в лес.

Как избежать встречи с ядовитой рептилией, как вести себя при укусе, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный герпетолог новосибирского серпентария Александр Писарев.

Селфи с гадюкой

Если вы отправляетесь на природу, гадюк можно встретить везде. Поэтому в лес лучше надеть резиновые сапоги. Их высота должна быть не менее 20 сантиметров. Если отправились в другой обуви — внимательнее смотрите под ноги. Увидели ползущую гадюку — пропустите ее и идите дальше своей дорогой. В том случае, если заметили ее свернувшейся клубочком и спящей на пеньке, можете даже сделать селфи. Но соблюдайте дистанцию. Ближе 1 метра к гаду не подходите.

Ядовитый ли ты гад?

В окрестностях Бердска можно повстречаться не только с гадюкой, но и с безобидным ужом. Их различить можно по единственному признаку: уж имеет на голове две желтые точки. Однако в период линьки их почти не разглядеть. Поэтому не надо брать на себя роль юного натуралиста и пытаться взять в руки, как вам показалось, безопасного ужика.

В Сибири гадюки имеют несколько окрасок. Они бывают черными, бурыми с рисунком зигзагом и серые. В среднем взрослые особи достигают размера 50-70 сантиметров, одна змея из 100 000 достигает 1 метра.

Гадюка укусила!

Если все же вас укусила гадюка, не нужно паниковать. Для взрослых людей укус гада не смертелен. Но он более опасен, если попадает на незащищенные одеждой участки кожи. Если кожа защищена, то часть яда остается на ткани. В первые секунды после укуса начинайте действовать. Яд нужно отсосать, часто сплевывая, или выдавить в течение одной-двух минут. После этого ранка затянется. На нее не нужно наносить никаких повязок. Следите за своим состоянием 20 минут. Старайтесь не двигать конечностью, в которую укусила змея. Если не идет лавинообразное ухудшение здоровья с рвотой головокружением и отеками, а также жгучей болью в области укуса, то вы еще легко отделались. В любом случае обратитесь в больницу.

Самое опасное при укусе ядовитой змеи — аллергическая реакция. В этом случае через 30 минут опухает лицо, губы чернеют и выворачиваются наизнанку, и если отек опускается ниже гортани, человек может умереть. Спасти может таблетка супрастина — она затормозит развитие отека. Это лекарство поможет и при укусах мошки. Поэтому возьмите за правило носить с собой эти таблетки, когда отправляетесь на дачу или в лес.

Били-били, не убили

Гадюка очень живучая змея. Нередко встречавшиеся с ней в лесу рассказывают, что надо же, били-били ее палкой, а она все равно уползла.

Гадюка может укусить даже после того, как ее убили. Если ей отрубить голову, а из тела вынуть кишки, в течение часа отрубленная голова может укусить, а хвост будет шевелиться. И все же гадюка — мирный гад. Не трогай ее, и она не укусит.

Ежик — враг гадюки

Гадюка – отъявленный хищник, к тому же ведущий ночной образ жизни. Атаковать свою добычу эти змеи предпочитают из засады, стремительным броском кусая ее своими ядовитыми клыками, от яда жертва погибает в течение нескольких минут, затем гадюка приступает к своей трапезе, обычно заглатывая добычу целиком, пишут на poznavayka.org.

Основным меню гадюки являются разнообразные мелкие грызуны, ящерицы, болотные лягушки, некоторые птицы. Маленькие гадюки питаются большими жуками, саранчой, могут ловить гусениц и бабочек.

Есть у гадюк и свои враги, которые, несмотря на наличие ядовитых клыков, не прочь полакомится этой змеей. Среди них лисы, хорьки, барсуки, дикие кабаны (на кабанов яд гадюки не действует совсем), также ряд хищных птиц: совы, цапли, аисты и орлы. А еще к врагам гадюк можно отнести и ежей, которые ими хотя и не лакомятся, но часто вступают в схватки с этими гадами, из которых обычно выходят победителями.

Обычно средняя продолжительность жизни гадюки в природе составляет 15 лет, но некоторые экземпляры могут жить и до 30 лет.