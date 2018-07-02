КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
Продам 89139475128
Продам 2-ю квартиру, т 8-913-947-44-27 Елена
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Продам квартиру
продам
Продам 1-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Завершают ремонт разбитой ул. Первомайской в Бердске

КПРФ инициирует референдум о повышении пенсионного возраста

Альтернативный интернет создают Китай и Россия

Сократилась вдвое печальная статистика ДТП за год в Бердске

Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Уехать на ПМЖ в Германию хотят россияне

Угрозу эпидемии из-за фекальной аварии проверяет Роспотребнадзор в Бердске

Жестоко избитого 7-классника у школы №10 реабилитируют в центре «Ортос» Бердска

Суд наказал принудительными работами разрубившего памятник Николаю II в Новосибирске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Гадюка может укусить и выпустить яд в течение часа после того, как ее порубили на кусочки.

2.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Инструкция: Если вас укусила гадюка в Бердске

Встретить гадюку на территории Бердска в последние годы уже не редкость

В последние годы участились случаи встреч с гадюками как в черте города, так и в садовых обществах Бердска. Пока дачники и любители побродить по лесу не встречались с гадами. Но настанет момент, когда они активизируются и начнут кусать. И это время наступит совсем скоро.

В мае 2017 года гадюки покусали двоих детей. Одного малыша змея укусила на территории Речуновской зоны отдыха, второго – на даче рядом с Микрорайном. Одному из покусанных детей было пять лет, другому – семь.

Рептилию в 2016 году, напомним, бердчанин поймал на территории санатория «Сибиряк». Потом выпустил ее подальше в лесу, где не ходят отдыхающие. Садоводы СНТ «Отдых» нашли на своем участке трех гадюк. Двух поймали, одна уползла.

Годом раньше дачники еще одного бердского садового общества встретили рядом со своими дачами ползущую по проезжей дороге гадюку. Ядовитого гада бердчане видели и возле ТЦ «Сибирский Версаль» в центре города.

В июне 2015 года житель Бердска, отдыхавший в Искитимском районе, поймал в лесу гадюку и устроил с ней селфи. Неблагодарный гад тяпнул его за палец.

В 2014 году гадюка укусила за палец рабочего, занимающегося благоустройством во дворе дома №77 по ул. Островского. Строитель попал в больницу и провел там несколько дней. Змею помиловали и выпустили в лес.

Как избежать встречи с ядовитой рептилией, как вести себя при укусе, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный герпетолог новосибирского серпентария Александр Писарев.

Селфи с гадюкой

Если вы отправляетесь на природу, гадюк можно встретить везде. Поэтому в лес лучше надеть резиновые сапоги. Их высота должна быть не менее 20 сантиметров. Если отправились в другой обуви — внимательнее смотрите под ноги. Увидели ползущую гадюку — пропустите ее и идите дальше своей дорогой. В том случае, если заметили ее свернувшейся клубочком и спящей на пеньке, можете даже сделать селфи. Но соблюдайте дистанцию. Ближе 1 метра к гаду не подходите.

Ядовитый ли ты гад?

В окрестностях Бердска можно повстречаться не только с гадюкой, но и с безобидным ужом. Их различить можно по единственному признаку: уж имеет на голове две желтые точки. Однако в период линьки их почти не разглядеть. Поэтому не надо брать на себя роль юного натуралиста и пытаться взять в руки, как вам показалось, безопасного ужика.

В Сибири гадюки имеют несколько окрасок. Они бывают черными, бурыми с рисунком зигзагом и серые. В среднем взрослые особи достигают размера 50-70 сантиметров, одна змея из 100 000 достигает 1 метра.

Гадюка укусила!

Если все же вас укусила гадюка, не нужно паниковать. Для взрослых людей укус гада не смертелен. Но он более опасен, если попадает на незащищенные одеждой участки кожи. Если кожа защищена, то часть яда остается на ткани. В первые секунды после укуса начинайте действовать. Яд нужно отсосать, часто сплевывая, или выдавить в течение одной-двух минут. После этого ранка затянется. На нее не нужно наносить никаких повязок. Следите за своим состоянием 20 минут. Старайтесь не двигать конечностью, в которую укусила змея. Если не идет лавинообразное ухудшение здоровья с рвотой головокружением и отеками, а также жгучей болью в области укуса, то вы еще легко отделались. В любом случае обратитесь в больницу.

Самое опасное при укусе ядовитой змеи — аллергическая реакция. В этом случае через 30 минут опухает лицо, губы чернеют и выворачиваются наизнанку, и если отек опускается ниже гортани, человек может умереть. Спасти может таблетка супрастина — она затормозит развитие отека. Это лекарство поможет и при укусах мошки. Поэтому возьмите за правило носить с собой эти таблетки, когда отправляетесь на дачу или в лес.

Били-били, не убили

Гадюка очень живучая змея. Нередко встречавшиеся с ней в лесу рассказывают, что надо же, били-били ее палкой, а она все равно уползла.

Гадюка может укусить даже после того, как ее убили. Если ей отрубить голову, а из тела вынуть кишки, в течение часа отрубленная голова может укусить, а хвост будет шевелиться. И все же гадюка — мирный гад. Не трогай ее, и она не укусит.

Ежик — враг гадюки

Гадюка – отъявленный хищник, к тому же ведущий ночной образ жизни. Атаковать свою добычу эти змеи предпочитают из засады, стремительным броском кусая ее своими ядовитыми клыками, от яда жертва погибает в течение нескольких минут, затем гадюка приступает к своей трапезе, обычно заглатывая добычу целиком, пишут на poznavayka.org.

Основным меню гадюки являются разнообразные мелкие грызуны, ящерицы, болотные лягушки, некоторые птицы. Маленькие гадюки питаются большими жуками, саранчой, могут ловить гусениц и бабочек.

Есть у гадюк и свои враги, которые, несмотря на наличие ядовитых клыков, не прочь полакомится этой змеей. Среди них лисы, хорьки, барсуки, дикие кабаны (на кабанов яд гадюки не действует совсем), также ряд хищных птиц: совы, цапли, аисты и орлы. А еще к врагам гадюк можно отнести и ежей, которые ими хотя и не лакомятся, но часто вступают в схватки с этими гадами, из которых обычно выходят победителями.

Обычно средняя продолжительность жизни гадюки в природе составляет 15 лет, но некоторые экземпляры могут жить и до 30 лет.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
Журналистку из Бердска Нику Шапран обвинили в пособничестве в растрате бюджетных денег Новый начальник отдела МВД по Бердску: Землю просить не буду Завершают ремонт разбитой ул. Первомайской в Бердске

(6) Комментариев

  1. Эрвин

    Отсосать? Не в ситуации со змеёй!! Вы чему людей учите? Спасать в таком разе придется и отсасывальщика. Ранку сдавить и с кровью выйдет часть яда. Потом наложить тугую повязку выше ранки. Не жгут! И вызывать скорую.

    Thumb up 10 Thumb down 5

  2. Гость

    А если анаконда укусила?
    А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? («Роковые яйца» Булгаков)

    Thumb up 2 Thumb down 4

  3. Аноним

    Не трогайте змеюку — она и не укусит. Это не черная мамба.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  4. Ольга

    С юмором написано) Мне понравилось. И новое тоже узнала. =)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Эпиграф.
    …Не так много в Бердске гадюк, как в правительстве и гд…

    Инструкция: Если вас укусила правительственная гадюка за пенсионный возраст, то в Бердске можете ни к кому не обращаться.
    И даже ЕСПЧ не поможет, потому что они вместе с МВФ и нашим правительством по этой теме заодно)

    Эпилог.
    …Живите с ядом и ничего не предпринимайте, так как отравители утверждают, что он полезен и с ним вы обязательно доживете до 72 лет…

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 14500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика