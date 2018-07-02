Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Не ходят к участковым полиции в часы приема жители Бердска
Повешенными 11 членов одной семьи нашли в Индии
ЧС в Бердске: 100 метров нового коллектора зальют в бетонный саркофаг
Один дома: Ребенок закрылся в квартире с готовящимся на плите обедом в Бердске
ЧС в Бердске: Нечистоты текут в переулок Урицкого из-за нового засора
Землетрясение зафиксировано в соседнем с Бердском районе
Жестоко избитого 7-классника у школы №10 реабилитируют в центре «Ортос» Бердска
Новый начальник отдела МВД по Бердску: Землю просить не буду
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