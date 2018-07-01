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Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном?

Понимаю, идут на посадку, но, может, им обходить дома стороной?

1.07.2018 7 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала читательница:

Сегодня очень низко летал какой-то самолет над Микрорайоном. Думала, упадет на крышу! Понимаю, идут на посадку, но, может, им обходить дома стороной? Успела сделать кадры, видно плохо — но видно.

Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном? Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном? Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном? Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном?


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Досаафовские новые «кукурузники» разработки Чкаловского завода. Учатся летать. =)

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  2. Олёшко

    террористы из игил :-D мне вот не хватает того самого, из детства, звуков самолетов и вертолетов, которые постоянно кружили над аэродромом и городом =)

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  3. Аноним

    Они всегда там летали. Ещё и вертолёты были, а раньше спортивные самолёты фигуры высшего пилотажа выполняли.

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  4. Аноним

    Сразу видно человек не местный или под таблетками .
    Вы в аптеке что нибудь покупаете по рецепту ?
    Это побочный эффект !

    Thumb up 0 Thumb down 1

  5. Новый мэр

    Людей предпенсионного возраста переучивают на новую профессию :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Кто работает тот там и останется работать , а кто шарамыжничал с 80х — 90х годов тех надо учить работать или отправить учится через службу занятости .

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