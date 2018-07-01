Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном?

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Сегодня очень низко летал какой-то самолет над Микрорайоном. Думала, упадет на крышу! Понимаю, идут на посадку, но, может, им обходить дома стороной? Успела сделать кадры, видно плохо — но видно.