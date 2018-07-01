Фото: Что за самолеты летают низко над Микрорайоном?

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террористы из игил мне вот не хватает того самого, из детства, звуков самолетов и вертолетов, которые постоянно кружили над аэродромом и городом
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Вертолеты затрещали значит наступила весна .
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Они всегда там летали. Ещё и вертолёты были, а раньше спортивные самолёты фигуры высшего пилотажа выполняли.
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Сразу видно человек не местный или под таблетками .
Вы в аптеке что нибудь покупаете по рецепту ?
Это побочный эффект !
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Людей предпенсионного возраста переучивают на новую профессию
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Кто работает тот там и останется работать , а кто шарамыжничал с 80х — 90х годов тех надо учить работать или отправить учится через службу занятости .
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