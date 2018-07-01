С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ в России

Отопление и вода станут дороже для бердчан с 1 июля 2018 года
С 1 июля вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране, как ранее сообщали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), стоимость коммунальных услуг увеличится не более, чем на 4%. На сайте ФАС размещен «Калькулятор ЖКХ», который перенаправит на региональные калькуляторы коммунальных платежей и позволит произвести примерный расчет платы за ЖКХ, пишет «Коммерсантъ».
При этом в разных регионах рост будет разным. Как рассказала «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева, на 6% вырастет плата в Санкт-Петербурге, в Якутии. «Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская область, Нижегородская, Кировская»,— сказала она. При этом наименьший рост тарифов будет в республиках Северного Кавказа.
В Новосибирской области согласно постановлению врио губернатора рост тарифов не превысит 3%. Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожают как в областном центре, так и в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово, ранее писал «Курьер.Среда.Бердск».
Один кубометр холодной воды для бердчан сейчас стоит 18,37 рубля, а будет – 18,92. Горячая вода (130,89) подорожает до 134,8 рубля. За один кубометр стоков сейчас платят 28,24 рубля, с 1 июля — 29,08 рубля.
По информации бердского Комбината бытовых услуг, на 51 рубль подорожает и одна Гкал тепла. Вместо 1700,78 рубля, она будет стоить 1751,78 рубля.
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Счета 76% .
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зато наши живодеры милостиво решили не повышать тарифы на Платон в этом году…..пенсионную реформу надо пробить ,а уж Платон оставят на следующий год:
Сборы системы «Платон» с учётом переноса индексации тарифа с 2018-го на 2019 год составят около 20 миллиардов рублей в этом году. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих. (с)
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20 миллиардов сбор Платона, из них 10 уходит молодому таланту Игорю Ротенбергу, вошёл в список 200 самых богатых россиян.
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Немецкое правительство в Германии хочет сделать образования полностью бесплатным для студентов…
Эстонские власти хотят для своих граждан полностью отменить плату за общественный транспорт … А в России вводят налог на дождевую воду и фактически отменяют пенсии …
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У нас свой путь, нам Германия не указ. В Германии правительство думает — как помочь бедным, наше правительство думает — как помочь богатым, а ничего не придумывается, кроме как за счёт бедных.
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У бедных есть счет?
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