С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ в России

С 1 июля вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране, как ранее сообщали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), стоимость коммунальных услуг увеличится не более, чем на 4%. На сайте ФАС размещен «Калькулятор ЖКХ», который перенаправит на региональные калькуляторы коммунальных платежей и позволит произвести примерный расчет платы за ЖКХ, пишет «Коммерсантъ».

При этом в разных регионах рост будет разным. Как рассказала «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева, на 6% вырастет плата в Санкт-Петербурге, в Якутии. «Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская область, Нижегородская, Кировская»,— сказала она. При этом наименьший рост тарифов будет в республиках Северного Кавказа.

В Новосибирской области согласно постановлению врио губернатора рост тарифов не превысит 3%. Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожают как в областном центре, так и в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово, ранее писал «Курьер.Среда.Бердск».

Один кубометр холодной воды для бердчан сейчас стоит 18,37 рубля, а будет – 18,92. Горячая вода (130,89) подорожает до 134,8 рубля. За один кубометр стоков сейчас платят 28,24 рубля, с 1 июля — 29,08 рубля.

По информации бердского Комбината бытовых услуг, на 51 рубль подорожает и одна Гкал тепла. Вместо 1700,78 рубля, она будет стоить 1751,78 рубля.