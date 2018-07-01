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С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ в России

Рост произойдет не более 4%. В Бердске коммуналка подорожает на 3%.

1.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердска 6 коммент.

С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ в России

Отопление и вода станут дороже для бердчан с 1 июля 2018 года

С 1 июля вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране, как ранее сообщали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), стоимость коммунальных услуг увеличится не более, чем на 4%. На сайте ФАС размещен «Калькулятор ЖКХ», который перенаправит на региональные калькуляторы коммунальных платежей и позволит произвести примерный расчет платы за ЖКХ, пишет «Коммерсантъ».

При этом в разных регионах рост будет разным. Как рассказала «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева, на 6% вырастет плата в Санкт-Петербурге, в Якутии. «Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская область, Нижегородская, Кировская»,— сказала она. При этом наименьший рост тарифов будет в республиках Северного Кавказа.

 

В Новосибирской области согласно постановлению врио губернатора рост тарифов не превысит 3%. Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожают как в областном центре, так и в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово, ранее писал «Курьер.Среда.Бердск».

Один кубометр холодной воды для бердчан сейчас стоит 18,37 рубля, а будет – 18,92. Горячая вода (130,89) подорожает до 134,8 рубля. За один кубометр стоков сейчас платят 28,24 рубля, с 1 июля — 29,08 рубля.

По информации бердского Комбината бытовых услуг, на 51 рубль подорожает и одна Гкал тепла. Вместо 1700,78 рубля, она будет стоить 1751,78 рубля.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Счета 76% . :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    зато наши живодеры милостиво решили не повышать тарифы на Платон в этом году…..пенсионную реформу надо пробить ,а уж Платон оставят на следующий год:
    Сборы системы «Платон» с учётом переноса индексации тарифа с 2018-го на 2019 год составят около 20 миллиардов рублей в этом году. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих. (с)

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      20 миллиардов сбор Платона, из них 10 уходит молодому таланту Игорю Ротенбергу, вошёл в список 200 самых богатых россиян.

      Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Аноним

    Немецкое правительство в Германии хочет сделать образования полностью бесплатным для студентов…
    Эстонские власти хотят для своих граждан полностью отменить плату за общественный транспорт … А в России вводят налог на дождевую воду и фактически отменяют пенсии …

    Thumb up 9 Thumb down 1

    • Аноним

      У нас свой путь, нам Германия не указ. В Германии правительство думает — как помочь бедным, наше правительство думает — как помочь богатым, а ничего не придумывается, кроме как за счёт бедных.

      Thumb up 8 Thumb down 1

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