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Говновозчиком бабло течёт феерической рекой!

Может, они и создали этот «взрыв», ведь коллектор еле дышит…

1.07.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:

Вот странные «вещи» происходят в нашем городе. В Бердске почти катастрофа — людей не вода топит, но фекалии! И в то же время местные бодрячки-говновозчики частные просто «в шоколаде». Высасывая всю хрень из выгребных ям частного сектора, они тут же и сливают это в городской коллектор, хотя прекрасно знают, что это ЗАПРЕЩЕНО! Бабло им течёт феерической рекой. Никто им «не указ». Может, они и создали этот «взрыв», ведь коллектор еле дышит.. Нет в городе хозяина. Впрочем, как и «власти». Анархия..


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