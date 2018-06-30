Фото: Как вам сервис семейного парка «Ремикс»?

Как вам сервис семейного парка «Ремикс»??? Как-то в этом году сервис ухудшается(((. Три раза была и только 1 раз надули батуты там, но не все. Раньше и горка надувная в бассейн стояла, и все батуты работали. А сейчас отшучиваются про «ветер» который мешает батутам. Подорожал бар, матрасы платные. Цена за вход такая же, но это и понятно…ремонта не видно, в покрытии много дыр, шезлонги грязные. Конечно, есть и плюсы: новая игра стрелялка появилась, ну и вообще работает же, довольно интересное место в Бердске. 😎Р.С. На флампе вообще отзывы ужас о Ремиксе.