Фото: Как вам сервис семейного парка «Ремикс»?

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Цены интересные… взрослый — 200, детский до 12лет — 200. А после 12? Мда, хотела туда с детьми сходить, почитала отзывы, задумалась, а стоит ли. А теперь уверенна, делать там нечего…. Уж шезлонги и помыть можно,, да и покрытие заменить…
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