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Фото: Как вам сервис семейного парка «Ремикс»?

Три раза была и только 1 раз надули батуты там, но не все. Раньше и горка надувная в бассейн стояла, и все батуты работали.

30.06.2018 Один комментарий

В группу «Курьер.Среда.Бердск» ВКонтакте написала Наталья:

Как вам сервис семейного парка «Ремикс»??? Как-то в этом году сервис ухудшается(((. Три раза была и только 1 раз надули батуты там, но не все. Раньше и горка надувная в бассейн стояла, и все батуты работали. А сейчас отшучиваются про «ветер» который мешает батутам. Подорожал бар, матрасы платные. Цена за вход такая же, но это и понятно…ремонта не видно, в покрытии много дыр, шезлонги грязные. Конечно, есть и плюсы: новая игра стрелялка появилась, ну и вообще работает же, довольно интересное место в Бердске. 😎Р.С. На флампе вообще отзывы ужас о Ремиксе.

Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс? Фото: Как вам сервис семейного парка Ремикс?

 


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(1) Комментарий

  1. Габриель

    Цены интересные… взрослый — 200, детский до 12лет — 200. А после 12? Мда, хотела туда с детьми сходить, почитала отзывы, задумалась, а стоит ли. А теперь уверенна, делать там нечего…. Уж шезлонги и помыть можно,, да и покрытие заменить…

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