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Фото: на ул.Первомайской в дождь одна ливневка — работает, другая — нет

Может, если вы осветите эту проблему, она как нибудь решится.

30.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Здравствуйте! Хотелось бы поделиться, работаю по Первомайской улице, каждый раз как проходит дождь, улицу не возможно перейти. Друг против друга стоят две ливневки, одна из которых стоит на небольшом возвышении и поэтому она не работает. Вторая не справляется даже при небольшом потоке воды.

Может, если вы осветите эту проблему, она как нибудь решится.
Фото: на ул.Первомайской в дождь одна ливневка работает, другая нет
Фото: на ул.Первомайской в дождь одна ливневка работает, другая нет


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