Регистрировать третий пол разрешил Конституционный суд Австрии

Конституционный суд Австрии постановил разрешить вносить в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) третий пол, если человек не может отнести себя к мужскому либо женскому полу, пишет ТАСС.

«Интерсексуальные люди, чей пол невозможно четко определить как «мужской» или «женский», имеют право записывать себя в книги ЗАГС и иные свидетельства в соответствии со своим полом. Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом», — говорится в опубликованном в пятницу решении судебной инстанции.

Конституционный суд рекомендует к использованию для таких людей определения «иной», «смешанный», «неопределенный». Решение принято на основе Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни. Под ее действие подпадает защита личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации, резюмировали в суде.

Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия). По его словам, в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в графе пол «смешанный» вместо обычных «мужской» или «женский». При рождении пол истца зарегистрировали как «мужской», и он впоследствии захотел изменить эти данные на «смешанный», но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия «смешанного» пола. Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем «смешанного» пола.