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Трамп допустил признание Крыма частью России

При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника.

30.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Трамп допустил признание Крыма частью России

Трамп допустил возможность признания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, слова главы государства приводят члены президентского пула, пишет РИА Новости.
«Посмотрим», — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника. «(Барак — ред.) Обама сделал это возможным», — сказал он.

Глава Белого дома дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. «Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему «российского вмешательства» в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

Встреча в Хельсинки

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

В четверг телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.

Песков отметил, что Москва готова предпринимать шаги по нормализации отношений с Вашингтоном в той мере, в которой к этому готова американская сторона. При этом он не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений между странами мешают внутриполитические противоречия в Соединенных Штатах.

 


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