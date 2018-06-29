КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 2-ю квартиру 89137154359 Елена
продам
продам
Продам 2-ю квартиру 89137154359 Елена
Продам 1-ю квартиру 89137154359 Елена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке

Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска

Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе

Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»

Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале

Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске

ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии

В домогательствах обвинила чиновница рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта

Выплачивать компенсации за отдых в России готов Медведев

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке

Шторм обошел Бердск стороной. А в соседнем районе Новосибирска прошли град и шквалистый ветер. На завтра синоптики обещают аномальную жару.(ВИДЕО)

29.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке

И в Бердске ждали бури…

На новосибирским Академгородком вечером 29 июня пронесся ураган. Он длился всего несколько минут, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы. Но наделал немало бед. Мало того, что шторм сопровождался ливнем и градом, шквалистый ветер повалил деревья в Верхней зоне Академгородка.

Видео realaid

Буквально заваленной рухнувшими стволами деревьев оказалась дорога на проспекте Каптюга.

Видео realaid

Бердск ураган обошел стороной, хотя тучи не предвещали ничего хорошего. Около 18.00 налетел ветер, прошел короткий ливень. И через несколько минут снова светит солнце. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступило ни одного тревожного звонка от бердчан.

Погода между тем, продолжает «шутить». По информации сайта «Весь Искитим», завтра, 30 июня, в юго-восточных районах Новосибирской области столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Аномальная жара продержится как минимум до 2 июля.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика