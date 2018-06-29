Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке

На новосибирским Академгородком вечером 29 июня пронесся ураган. Он длился всего несколько минут, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы. Но наделал немало бед. Мало того, что шторм сопровождался ливнем и градом, шквалистый ветер повалил деревья в Верхней зоне Академгородка.

Видео realaid



Буквально заваленной рухнувшими стволами деревьев оказалась дорога на проспекте Каптюга.

Видео realaid



Бердск ураган обошел стороной, хотя тучи не предвещали ничего хорошего. Около 18.00 налетел ветер, прошел короткий ливень. И через несколько минут снова светит солнце. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступило ни одного тревожного звонка от бердчан.

Погода между тем, продолжает «шутить». По информации сайта «Весь Искитим», завтра, 30 июня, в юго-восточных районах Новосибирской области столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Аномальная жара продержится как минимум до 2 июля.