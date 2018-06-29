Ураган завалил деревьями дороги в новосибирском Академгородке
Падают деревья: Грунтовые воды подмыли тополя на аллее в Микрорайоне Бердска
Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе
Дочки и сыночки получили кружки «15 лет вместе» от «Курьер. Среда. Бердск»
Грамоты с гербом и флагом Украины выдали выпускникам школы на Урале
Хлещет вода из-под асфальта у магазина «Продсиб» в Бердске
ЧС в Бердске: Отменили отключение воды из-за масштабной канализационной аварии
В домогательствах обвинила чиновница рассказавшего о загрязнении Сибири эксперта
Выплачивать компенсации за отдых в России готов Медведев
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»