Локоть: власти должны учесть накал страстей при решении о пенсионной реформе

Законопроект о повышении пенсионного возраста Локоть прокомментировал в прямом эфире радио «Городская волна».

Мэр отметил, что проблема во многом продиктована экономической ситуацией в стране, и вопрос возник еще когда он был депутатом Государственной думы. По его словам, тогда каждый год пенсионный фонд не имел достаточно средств для выплаты пенсий, и приходилось принимать «специальные» решения, чтобы выплатить их полный объем.

«Как потенциальный пенсионер, я внимательно слежу за всем этим [повышением пенсионного возраста], и особого оптимизма эти решения у меня не вызывают, — сказал Локоть. — Я очень надеюсь, что федеральные структуры внимательно отнесутся к тому напряжению, которое возникло в обществе».

Мэр подчеркнул, что его, как градоначальника, больше всего заботит социальный аспект проблем. «Я вижу, что накал страстей нарастает с каждым днем. Я надеюсь, что при решении этой проблемы будет учтен накал страстей и будет найден бесконфликтное решение и выход из этого положения», — сказал глава города.

Инициатива о повышении пенсионного возраста вызвала волну недовольства по всей России. В Новосибирске активисты разных политических убеждений провели уже несколько протестных акций. Одни из последних прошла 28 июня в центре города и собрала больше тысячи человек.

Кроме Локтя инициативу комментировали представители Заксобрания и правительства региона, передает РБК. Врио губернатора региона Андрей Травников заявил, что реформу нужно рассматривать комплексно. Например, нужно обсуждать вопросы порога возраста, темпов повышения размеров пенсии, трудоустройства и легализации доходов. «Мы можем сформировать свою позицию после получения информации по этим вопросам и после широкого обсуждения», — сказал Травников.

Спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив отметил, что после встречи с профсоюзами было принято решение о создании рабочей группы совместно с исполнительной властью и депутатами. «Мы изучаем и обсуждаем. Будем давать предложения по сохранению льготных пенсий для женщин. Я лично сегодня сильно удивлен пикетами, но мы их хорошо встретили, — плитку вот помыли. И в будущем — мы всех выслушаем, предложения передадим в Госдуму», — сказал Шимкив.